catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

19:08:11 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Questa mattina in Procura si è tenuto un nuovo incontro per le questioni legate alla bonifica della ex Cava Monti di Maddaloni, il primo si svolse il 22 maggio scorso.

All’incontro convocato dalla dott.ssa Maria Antonietta Troncone Capo della Procura, erano presenti i vari enti interessati tra cui la Regione Campania, il Comune, l’ARPAC e la società che si è aggiudicata l’appalto per le indagini integrative la Teknic s.r.l. ed il CTU della Procura.

“Dall’incontro di oggi non sono stati portati al tavolo né nuovi dati analitici nè tecnici, ma è stato riferito che a seguito della richiesta di variante al progetto per le indagini integrative, fatta dall’azienda vincitrice del bando di gara, avremo un ulteriore dilatazione dei tempi per ottenere i risultati” dichiara la senatrice Vilma Moronese Presidente in Senato della XIIIª Commissione permanente Ambiente e Territorio presente oggi al tavolo convocato presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere.

“Che i tempi si sarebbero dilazionati  – prosegue Moronese – lo avevamo purtroppo ampiamente previsto infatti adesso la nuova data comunicata dall’azienda per la consegna di queste indagini integrative volute dai vari tavoli tecnici, è stata fissata al 29 ottobre 2019. Se non vi saranno ulteriori dilazioni, e salvo sorprese, successivamente i risultati di queste indagini verranno trasmesse all’Invitalia che curerà il progetto per la bonifica o messa in sicurezza permanente, poi dovrebbe seguire una nuova gara.

Certo ci si prospettano tempi biblici, se pensiamo che la vicenda è nota alle istituzioni da fine anni 80, ma non molliamo e non molleremo continuando a seguire come sempre tutto l’iter passo passo, perché le bonifiche sono essenziali per il risanamento del territorio casertano e per il suo rilancio, ringrazio sempre la dott.ssa Troncone per questa sua iniziativa e per la sua particolare sensibilità ai temi ambientali” conclude.

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 24 NOVEMBRE - …

26-11-2025 Hits:157 dall'italia e dall'estero La Redazione

Belgio: iniziato sciopero 3 giorni contro misure di austerità annunciate del governo

Read more

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:215 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:588 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next