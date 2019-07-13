15:35:09 Ci prova l’Italvolley contro la Russia nella finale del torneo di pallavolo della 30^ Summer Universiade ma non basta per portare a casa l’oro.

Il PalaSele di Eboli, stracolmo e scatenato, accoglie le ragazze del commissario tecnico Marco Paglialunga che vincono il secondo set con un netto 25 a 15 ma soccombono nel primo, terzo e quarto (21-25; 24-26; 18-25).

Le russe dominano le azzurre e guadagnano il gradino più alto del podio di Napoli 2019. Al terzo posto si è classificato il Giappone battendo l’Ungheria. La sceneggiatura si decide tutta nel terzo set con l’Italia in vantaggio che si perde nelle ultime battute e lascia spazio alle avversarie.

“L’abbiamo fatto sudare quest’oro alla Russia, potevamo farlo anche di più, con più continuità e più aggressività sia in battuta che in difesa – ha detto Marco Paglialunga al termine della partita – Il mio voto per la competizione è molto alto, anche per il percorso fatto in questi due mesi che testimonia la crescita di un gruppo giovane. Ho trovato fantastico il PalaSele: il boato che si sentiva ad ogni punto è stato incredibile”.

Le azzurre conquistano così l’argento per la prima volta nella storia dell’Universiade, dopo l’oro nel ’91 a Sheffield e nel 2000 a Belgrado. La Russia, protagonista indiscussa del torneo, vince l’oro a Napoli 2019 senza neanche una sconfitta tra fase a gruppi e a eliminazione diretta.

A premiare le tre squadre il Presidente della FISU Oleg Matytsin, Manuela Di Centa membro del Comitato Organizzatore di Napoli 2019 e il Presidente del CUSI Lorenzo Lentini.

UNIVERSIADE, PALLANUOTO: GLI STATI UNITI TRA IL SETTEBELLO E LA MEDAGLIA D’ORO

Missione compiuta. Il Settebello allenato da Angelini travolge la Russia e vola in finale. A contendere all’Italia l’ultimo oro della 30ma Summer Universiade Napoli sarà la sorprendente nazionale statunitense che in semifinale ha superato la favoritissima Ungheria sovvertendo i pronostici della vigilia.

Tutto facile, invece, per gli Azzurri trascinati da Cannella in giornata di grazia e protetta alle spalle da un insuperabile Pellegrini; la temibile Russia domata senza neanche faticare più di tanto. Già nel primo quarto l’Italia mette subito in chiaro le cose.

Trascinata dal tracimante pubblico della piscina Scandone, trasformatasi nell’occasione in un’autentica arena ribollente di tifo e passione, l’Italia nuota e segna con facilità disarmante. Il primo parziale suona già come una condanna per gli avversari: 4 – 1.

Nel secondo quarto la Russia abbozza una timida reazione (3 – 2), ma nel terzo quarto si scrive la parola fine. Super Cannella fa il fenomeno, l’Italia cala un perentorio 3 – 0 che mette definitivamente in discesa la partita. La quarta e ultima frazione si gioca solo per la gloria e la statistica.

Il Settebello archivia così la scomoda pratica russa con un perentorio 14 a 6, un segnale forte e chiaro della forza e della compattezza del team Azzurro che ora deve solo ricaricare le batterie per regalare all’Italia e a Napoli il finale più bello ed atteso.

“Ci attende un match durissimo – dichiara il CT Angelini – gli USA hanno forza e velocità e lo hanno dimostrato anche contro i magiari. Noi lo sapevamo avendoli affrontati in amichevole prima dell’inizio del torneo ma arrivati a questo punto abbiamo l’obbligo di provarci fino alla fine per regalare all’Italia e allo splendido pubblico della Scandone una bellissima vittoria. Fin qui – conclude Angelini – abbiamo giocato un’ottima pallanuoto ed anche contro la Russia abbiamo confermato le qualità del gruppo. Abbiamo ancora tanta fame e l’idea di chiudere questa bellissima edizione dell’Universiade con una vittoria italiana ci galvanizza”.

UNIVERSIADE, 120MILA ACCREDITI REALIZZATI DA BLUENET CON TECNOLOGIA BLUECODE

Atleti, allenatori, staff, giornalisti, addetti ai lavori ed istituzioni accedono all’Universiade Napoli 2019 con accrediti muniti di un codice anticontraffazione, il BLUeCODE, ideato e realizzato da Bluenet, una giovane startup napoletana.

La FISU e la Regione Campania hanno optato per questo strumento tecnologico per le sue caratteristiche di sicurezza e per la sua conformità alle esigenze operative nell’ambito del secondo evento mondiale nel mondo dello sport. Il codice garantisce la corrispondenza tra proprietario del documento/titolo e suo utilizzatore: scansionando il codice apposto sul titolo, immediatamente viene rilevata l’immagine del proprietario, insieme ad alcuni dati e all’eventuale autorizzazione per accedere all’evento.

Il codice è stato già utilizzato in diversi ambiti - timbro digitale, sigillo di sicurezza, eventi business - ed è stato oggetto di diverse sperimentazioni con i club della Serie A. Anche alterando i dati sull’accredito, la scansione mostrerebbe ugualmente i dati originali racchiusi nel codice.

Un eventuale tentativo di frode verrebbe dunque immediatamente identificato e scongiurato. Bluenet è fornitore di tutti gli accrediti dell’Universiade 2019 ed ha prodotto più di 120 mila tra pass e accrediti.

“Riteniamo che la tecnologia possa introdurre interessanti innovazioni nel settore della bigliettazione e del controllo accessi. Senza necessità di una connessione ad internet e senza necessità di conservare i dati personali in Database, si effettuano controlli sicuri su tutti coloro che accedono alle strutture, nel pieno rispetto della privacy”, spiega il CEO, Nicola Fedele.

“Il valore aggiunto di Bluenet – sottolinea Marcello Galloni, responsabile degli accrediti di Napoli 2019 - è stato innanzitutto la velocità e la qualità nella produzione di tutti i dispositivi d’accesso, prestampati o gli accrediti stessi, e poi l’aggiunta di questo sistema di sicurezza, il BLUeCODE, che contiene informazioni come foto, dati anagrafici, lo stato dell’accredito, molto importanti per un evento sportivo come l’Universiade”.

“Il vantaggio del BLUeCODE – afferma il capo del settore Technology di Napoli 2019 - è l’indipendenza del codice crittografato che permette qualora venga cambiato anche uno solo dei parametri sull’accredito di avere sempre i dati originali, per cui non c’è rischio di contraffazione del sistema.

E’ una innovazione a tutto campo – prosegue - con alta velocità di decodifica delle informazioni, attraverso device di piccolo taglio (smartphone o iPad). La cosa rilevante è che il prodotto non è un chip stampabile ma ha i vantaggi del chip”.

UNIVERSIADE, ARU E REGIONE CAMPANIA POTENZIANO TPL PER CERIMONIA DI CHIUSURA INDICAZIONI SU VIABILITÀ E TRASPORTI

In occasione della cerimonia di chiusura della 30^ Summer Universiade, domenica 14 luglio alle ore 21, la Regione Campania e l’Agenzia Regionale delle Universiadi hanno programmato e finanziato un potenziamento del servizio di TPL per consentire di raggiungere lo Stadio San Paolo ed il rientro serale.

Gli spettatori potranno usufruire fino alle ore 01.30 dei servizi della Linea 2 della Metropolitana di Trenitalia, che prolungherà il servizio ferroviario ordinario con cadenza ogni 15 minuti sia per Napoli S. Giovanni - Barra che per Pozzuoli.

L’EAV aumenterà le corse con 20 treni straordinari ad orario prestabilito sulla linea Cumana, a partire dalle ore 22.30 fino alle ore 01.55, e sulla linea Circumflegrea a copertura della fascia oraria che va dalle ore 22.33 fino alle ore 01.48. ANM prolungherà il servizio della linea 502 (con frequenza ogni 15 min).

Allo Stadio di Fuorigrotta si potrà accedere, a partire dalle ore 18, solo con un regolare biglietto o accredito. Si ricorda che i bambini di età inferiore ai 5 anni potranno accedere gratuitamente se accompagnati da genitore munito di biglietto.

La manifestazione è sold out e non è prevista la vendita dei tickets ai botteghini. Inoltre si precisa che l’accesso alla Tribuna è consentito esclusivamente dal piazzale della Mostra d’Oltremare. Il Comitato Organizzatore Napoli 2019 invita a raggiungere l’impianto utilizzando i mezzi pubblici per ridurre l’afflusso di mezzi nelle aree adiacenti lo stadio.

Per motivi organizzativi e di sicurezza alcune zone saranno precluse all’accesso. È prevista la chiusura di via Tansillo, nel tratto che va da via Giambattista Marino a via Galeota e fino al termine della manifestazione verrà chiusa Viale Marconi.

Dalle ore 17 invece sarà in vigore il consueto dispositivo attuato durante le partite di calcio. Per quanto riguarda i divieti di sosta nell’area dello Stadio San Paolo verrà attuato il seguente dispositivo: il divieto interesserà Viale Kennedy, da Piazzale Tecchio fino all’altezza del civico 143/147. È in vigore il divieto di sosta nel piazzale antistante tutti i parcheggi dello stadio.

UNIVERSIADE, SOLD OUT PER LA CERIMONIA DI CHIUSURA DOMANI SERA LA GRANDE FESTA

ALLO STADIO SAN PAOLO

Tutto esaurito per la Cerimonia di chiusura della 30^ Summer Universiade Napoli 2019 che avrà inizio domani, domenica 14, alle ore 21, allo Stadio San Paolo di Napoli. Oltre 35mila gli spettatori che assisteranno allo show finale, ideato e prodotto da Balich Worldwide Shows, per la regia di Stefania Opipari.

Ispirata al rito del sospeso, tipicamente napoletano, la cerimonia sarà un saluto alla città di Napoli e alla Campania. I colori delle bandiere dei 118 Paesi che hanno partecipato all'Universiade invaderanno gioiosamente lo Stadio San Paolo, protagonista con il suo volto rinnovato di un altro show spettacolare e suggestivo.

Condotta dai The Jackal, accompagnata dalle performance musicali di Mahmood, Clementino e DJ Sonic e molti altri ospiti ancora, la grande festa del San Paolo si concluderà con un maestoso spettacolo di fuochi d'artificio sul cielo di Napoli. Una cerimonia che vuole lasciare il segno in tutto il mondo anche dopo lo spegnimento del calderone.

Atteso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che siederà in Tribuna autorità con il Presidente della FISU, Oleg Matytsin, il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, il Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.

Nel corso della cerimonia inoltre verrà reso omaggio alla signora Manuela Oliveri, vedova dell'indimenticato Pietro Mennea, che esattamente sessanta anni fa realizzò il record mondiale nei duecento metri all'Universiade di Città del Messico.

Festeggeranno con il pubblico del San Paolo anche le giovanissime Ludovica Nasti, Elisa Del Genio, Gaia Girace e Margherita Mazzucco meglio note come Lila e Lenu' - bambine e adolescenti – della fiction di successo “L'amica geniale”.

UNIVERSIADE,TENNIS: AL CIRCOLO TENNIS SI DISPUTANO LE FINALI

Giornata conclusiva del torneo di Tennis alla 30ma Summer Universiade Napoli 2019. Nello splendido scenario del Circolo Tennis sul Lungomare Caracciolo si disputeranno in rapida successione, a partire dalle 11, le Finali dei tornei femminile, maschile e misto.

Prime a scendere in campo l’inglese Emily Frances Alice Arbuthnott e la giapponese Naho Sato che si contenderanno l’oro tra le donne. A seguire toccherà agli uomini. La finale che si preannuncia estremamente equilibrata vedrà contrapposti Khumoyun Sultanov e Chun-Hsin Tseng; si giocherà al meglio dei tre set.

A chiudere il ricco programma la finale di doppio misto. A sfidarsi per il metallo più prezioso Russia e Repubblica Ceca.

UNIVERSIADE, A NAPOLI 2019 TECNOLOGIA APPLICATA ANCHE AL FOOD AND BEVERAGE ‘MEAL BOX’ PRENOTABILI ON-LINE

Circa 10mila pasti forniti agli atleti direttamente negli impianti di allenamento di gara, quasi 300mila litri d’acqua distribuiti finora, oltre 92mila bevande isotoniche, circa 46mila barrette energetiche, e poi la frutta: mele, banane, arance.

Sono alcuni dei numeri che raccontano l’Universiade Napoli 2019 nella fornitura di cibo e bevande ad atleti e delegati.

“La sfida – dice Valentina De Mari, manager del settore Food&Beverage di Napoli 2019 - è stata avere le ‘dining hall’ aperte dalle 5 del mattino fino all’1 di notte, per garantire alle migliaia di atleti la possibilità di poter pranzare ad ogni ora, in base alle proprie necessità agonistiche.

Ogni atleta ha esigenze di nutrizione diverse. Abbiamo realizzato pertanto cinque tipi di menu, garantendo sempre cibo ḥalāl, vegetariano, vegano, cucina locale ed asiatica, con la possibilità per coloro che avevano delle intolleranze alimentari di scegliere prodotti senza glutine, senza lattosio, o senza glutine e senza lattosio.

Seguendo questi criteri sono stati confezionati anche i ‘meal box’, i pasti che gli atleti ricevono direttamente negli impianti. Per la prima volta nella storia delle Universiadi – spiega De Mari - l’ordine del ‘meal box’ da parte dell’atleta o del delegato viene fatto on-line, attraverso un sito internet, dove è possibile ordinare il proprio pranzo.

La FISU e i cinesi di Chengdu, che ospiteranno la prossima Universiade estiva, e che in questi giorni sono in visita qui a Napoli, hanno espresso la loro ammirazione per questo sistema prendendo nota di questa tecnologia. Lo stesso hanno fatto gli organizzatori dell’Universiade che si terrà in Russia ad Ekaterinburg nel 2023.

Attraverso questo sistema – aggiunge De Mari - il capo di ciascuna delegazione sportiva ha la possibilità anche di visualizzare tutto ciò che i suoi atleti, divisi per disciplina, ordinano a pranzo, potendo modificare il tipo di pasto scelto dal proprio atleta nel caso eventualmente non sia idoneo”. Il ‘meal box’ – afferma la nutrizionista di Napoli 2019, Francesca Caruso – è settato dal nostro contractor, la società EP, su un pranzo di 2000 calorie contenuto in speciali contenitori che permettono di conservare la temperatura del cibo - la dispersione del calore è di un grado l’ora - L’imballaggio, comprese le posate, è realizzato in materiale biodegradabile. Il menu – aggiunge - rispetta i requisiti minimi richiesti dalla FISU e varia ogni giorno della settimana.

Oltre a verificare la qualità degli alimenti e il numero di chilocalorie presenti, abbiamo fornito ad atleti e delegati le tabelle nutrizionali, con le informazioni sugli allergeni presenti all’interno dei meal box e sui pasti che vengono distribuiti”.