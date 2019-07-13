11:38:37 CASERTA. Obesità, nutrizione, salute: l’acronimo è Ons ed è il nome della Onlus nata nel 2017 per impulso del presidente Giorgio Garofalo che ha come obiettivo quello di accompagnare le persone obese in un percorso di vita salutare.

«Il nostro obiettivo è quello che ciascuno si possa riprendere la propria vita», ha spiegato il presidente Garofalo.

Ma, come nasce la onlus?

«Come spesso succede di questi tempi, sui social. Abbiamo costituito un gruppo Facebook nel 2014, poi la pagina, poi il profilo Instagram: giorno dopo giorno le persone che hanno cominciato ad interagire con noi è stato sempre maggiore sino a raggiungere diverse migliaia e da qui abbiamo deciso di trasformare questa attività in una onlus.

Il nostro obiettivo è quello di affiancare e sostenere pazienti che devono subire interventi di chirurgia bariatrica: ci confrontiamo, raccontiamo le nostre esperienze, facciamo visita in ospedale. Spieghiamo in cosa consiste l’intervento che è un’operazione a tutti gli effetti e non un trattamento di bellezza.

Cerchiamo di far capire a chi può farne a meno che basta una dieta e un po’ di attività fisica per rimettersi in sesto se non ci sono particolari difficoltà di natura respiratoria o fisica più in generale. Consigliamo condotte di vita salutare per affrontare nella maniera migliore la nostra esistenza».

Quali sono gli obiettivi che hanno portato alla nascita del gruppo e quelli dell’associazione?

«L’obiettivo è unico: abbiamo voluto creare un luogo dove le persone obese si possano sentire in una comunità. Lo abbiamo fatto in un territorio come Napoli e la Campania dove le persone obese raggiungono cifre record.

In questa comunità diamo sostegno, supporto, ma ci preoccupiamo anche di fare rete con altre strutture per tutelare tutti quelli che sono i diritti delle persone obese. Facciamo orientamento rispetto all’intervento preparando i pazienti all’operazione sotto tutti i versanti».

Da quello che racconta, forse l’intervento chirurgico è diventato una pratica di cui si abusa un po’...

«Non è che si abusa dell’intervento. Ci sono persone che, appena arrivano a cento chili, anche a centoquaranta vogliono ricorrere all’intervento per ridurre il loro peso velocemente confondendolo con un trattamento di bellezza. Qualcuno che si è visto rifiutare dal chirurgo l’intervento, addirittura si è messo a mangiare per potersi fare operare.

Ovviamente, questa cosa non va bene... L’intervento è un’intervento, lo ribadisco, è va fatto solo se ce n’è una reale necessità. Personalmente sono stato costretto ad operarmi perché avevo raggiunto i duecentodieci chili e, praticamente, non riuscivo a camminare.

Ho dovuto fare i conti con tanti problemi a causa dell’operazione. Proprio per far capire tutto questo, è nostra intenzione promuovere anche delle campagne di sensibilizzazione nelle scuole con il solo scopo di far capire ai ragazzi l’importanza di un corretto stile di vita».

Avete dei medici di riferimento ai quali vi rivolgete e ai quali dirottate coloro che hanno bisogno dell’intervento chirurgico o di un semplice consulto specialistico?

«No. Non ci interessa indicare questo o quel medico. Noi consigliamo di seguire sempre il protocollo di legge e di scegliere uno qualsiasi dei medici accreditati per gli interventi. E’ chiaro che nel gruppo ci si confronta sulle esperienze avute e ciascuno parla del medico al quale si è rivolto, ma non troverete mai l’indicazione di un professionista da parte nostra. Quello che cerchiamo di sponsorizzare è una condotta di vita».

Le vostre attività sono solo online?

«No. Ciclicamente ci incontriamo con appuntamenti molto partecipati di un’ottantina di persone a volta. Facciamo anche meeting annuali dove il numero di partecipanti sale moltissimo. Sui social, comunque, si sviluppano le varie discussioni».

Da dove provengono principalmente i vostri iscritti?

«La nostra è un’associazione nazionale, quindi, abbiamo iscritti che provengono un po’ da tutta la penisola. Napoli, Caserta e, più in generale, tante persone del Sud, scelgono di partecipare alle nostre attività anche in concomitanza con l’apertura del centro per il dimagrimento di Pineta Grande gestito dal professor Giardiello».