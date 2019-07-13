catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

10:32:15 Caserta. Nonostante si voti solo per eleggere il consiglio provinciale, c’è fermento tra le forze politiche per la tornata del prossimo mese di ottobre.

Alla guida dell’ente, così come prevede la legge, rimarrà ancora il sindaco di Pignataro Maggiore Giorgio Magliocca, il cui mandato scadrà tra due anni (sono complessivamente quattro gli anni di presidenza) mentre i sedici consiglieri (il loro mandato dura due anni) dovranno essere tutti riconfermati attraverso il sistema del voto ponderato che sarà espresso da tutti i consiglieri comunali e i sindaci in carica in provincia di Caserta che sono divisi in cinque fasce per popolazione.

Si parte dalla fasce più piccola che abbraccia i comuni al di sotto dei tremila abitanti, si sale a quella tra tremila e cinquemila, poi quella tra cinquemila diecimila e trentamila e, infine, quella al di sopra dei trentamila abitanti.

In basso l’elenco completo comune per comune con il valore ponderato del voto di ciascun consigliere comunale e di ciascun sindaco impegnato nel voto di ottobre.

Non hanno diritto al voto quei comuni che sono commissariati al momento del voto e, nel contempo, non possono nemmeno esprimere alcun rappresentante nel parlamentino provinciale.

Al momento, sono due i Comuni commissariati: Trentola Ducenta e Grazzanise che sono stati sciolti per le dimissioni di massa dei consiglieri avvenute nel primo caso dopo l’inchiesta che ha travolto il sindaco Andrea Sagliocco, mentre, nel secondo, per questioni politiche.

Sul piano tecnico non c’è alcun legame tra il consiglio e la presidenza tanto è vero che i seggi vengono attribuiti in maniera proporzionale senza alcun premio di maggioranza. Chiunque voglia presentare una lista deve rispettare parametri stringentissimi nonostante si tratti di un’elezione di secondo livello.

Innanzitutto, ciascuna lista dovrà essere accompagnato da un numero di firme pari al 5% degli elettori per il consiglio.

Ma, il vero inghippo non sono le firme, quanto, piuttosto le donne la cui presenza è fondamentale per la validità delle liste messe in campo. Nonostante si tratti di un’elezione di secondo livello, la legge Delrio parla chiaro: dalla seconda elezione (quella che ha decretato l’elezione di Giorgio Magliocca) in poi bisogna rispettare il principio di massimo i due terzi di un sesso in lista che, tradotto in soldoni, significa cinque donne e undici uomini.

Una cosa non semplice, se si pensa che le donne elette sono sempre in numero estremamente ridotto rispetto agli uomini anche se, in confronto al passato il loro numero è cresciuto sensibilmente. Piaccia o no, dipenderà da loro il numero delle liste...

Ma, chi sarà a presentare le liste in questa tornata? La grande novità è il listone a cui stanno lavorando Luigi Bosco e Giovanni Zannini che hanno deciso di scendere in campo insieme in questo appuntamento.

L’altra novità, poi, è rappresentata dalla lista ispirata dall’ex eurodeputato Nicola Caputo SeiSud che affascia tutti quegli amministratori che hanno aderito alla sua fondazione immediatamente dopo le scorse elezioni europee. Per quello che riguarda i partiti tradizionali, invece, farà il suo esordio nello scacchiere provinciale la Lega di Matteo Salvini che scenderà in campo con il proprio simbolo per la prima volta in questa competizione in Terra di Lavoro. Una lista la presenteranno anche Forza Italia e Partito democratico che puntano a migliorare il risultato raccolto due anni fa.

Spazio per altre operazioni non dovrebbe esserci visto che il consigliere regionale Alfonso Piscitelli non appare intenzionato a lavorare nuovamente ad una propria lista così come ha fatto due anni fa. Da valutare, anche per Gennaro Oliviero la possibilità di riproporre la sua lista Socialisti e riformisti visto che, quel gruppo di amministratori, ad eccezione di Carlo Russo, che avevano scelto questo percorso, oggi è tutta nel Partito democratico ufficiale.

COMUNE                 POPOLAZIONE                  CONSIGLIERI       IN. PONDERAZIONE

FASCIA E

Caserta                                 77.099                     33                             229,76

Aversa                                53.324                                     25                             229,76

Marcianise                           40.118                                     23                              229,76

Maddaloni                            39.248                                     23                              229,76

Santa Maria Capua V.              33.077                                     25                              229,76

FASCIA D

Mondragone                       28.284                                     17                              86,849

Orta di Atella                      26.763                                     17                              86,849

Castel Volturno                24.418                                     15                              86,849

San Nicola la Strada      22.106                                     17                             86,849

Sessa Aurunca                                     21.894                                     17                             86,849

Casal di Principe              21.351                                     17                              86,849

Trentola Ducenta            18.982                                     17                             86,849

Capua                                      18.966                                     17                              86,849

San Felice a Cancello    17.501                                     17                              86,849

Lusciano                                15.179                                     17                              86,849

Sant'Arpino                          14.251                                     17                              86,849

Santa Maria a Vico         14.152                                     17                              86,849

Teverola                                 14.071                                     17                             86,849

Casagiove                             13.810                                     17                              86,849

San Cipriano d'Aversa 13.665                                     17                              86,849

San Marcellino                  13.587                                     17                              86,849

Teano                                      12.717                                     17                              86,849

San Prisco                             12.210                                     17                              86,849

Villa Literno                         11.801                                     17                              86,849

Piedimonte Matese      11.405                                     17                              86,849

Gricignano di Aversa     11.359                                     17                              86,849

Parete                                                      11.322                                     17                              86,849

Macerata Campania     10.570                                     17                             86,849

Casaluce                                10.134                                     17                              86,849

FASCIA C

Capodrise                             9.940                      13                             68,059

Frignano                                 9.062                      13                             68,059

Cesa                                         8.783                      13                              68,059

Casapulla                              8.616                      13                              68,059

Succivo                                    8.356                      13                             68,059

Portico di Caserta           7.843                      13                              68,059

Cellole                                                       7.806                      13                              68,059

Alife                                           7.717                      13                             68,059

Recale                                                       7.714                      13                             68,059

Sparanise                              7.515                      13                             68,059

Carinola                                 7.512                      13                             68,059

Vitulazio                                 7.238                      13                             68,059

Curti                                         7.107                      13                             68,059

Carinaro                                 7.096                      13                              68,059

Grazzanise                            7.039                      13                             68,059

Villa di Briano                     6.882                      13                              68,059

Casapesenna                     6.868                      13                             68,059

Vairano Patenora           6.813                      13                              68,059

San M. Evangelista         6.422                      13                              68,059

Pignataro Maggiore       6.205                      13                             68,059

Bellona                                   5.902                      13                             68,059

Calvi Risorta                        5.736                      13                              68,059

Cancello ed Arnone       5.676                      10                              68,059

Caiazzo                                    5.626                      10                              68,059

San Tammaro                     5.376                      11                              68,059

Arienzo                                    5.354                      13                              68,059

Cervino                                   5.080                      13                              68,059

FASCIA B

Francolise                             4.931                      13                              39,647

Alvignano                              4.877                      13                              39,647

Pietramelara                      4.811                      13                              39,647

Castel Morrone                3.886                      13                              39,647

Falciano del Massico    3.796                      13                              39,647

Gioia Sannitica                 3.656                      13                              39,647

Roccamonfina                                     3.566                      7                                39,647

Rocca d'Evandro               3.285                      7                                39,647

Mignano M. Lungo          3.253                      7                                 39,647

FASCIA A

Pastorano                             2.984                      7                                 18,804

Pietravairano                     2.947                      7                                 18,804

Valle di Maddaloni         2.789                      7                                 18,804

Santa Maria la Fossa    2.714                      7                                 18,804

Riardo                                    2.361                      7                                 18,804

Piana di Monte Verna 2.354                      7                                 18,804

Sant'Angelo d'Alife          2.309                      7                                 18,804

Marzano Appio                  2.282                      7                                 18,804

Baia e Latina                       2.248                      7                                 18,804

Galluccio                               2.188                      7                                 18,804

Dragoni                                   2.162                      7                                 18,804

San Potito Sannitico      1.968                      7                                 18,804

Camigliano                           1.944                      7                                 18,804

Ruviano                                  1.787                      7                                 18,804

Presenzano                          1.781                      7                                 18,804

Caianello                               1.780                      7                                 18,804

Pontelatone                        1.738                      7                                 18,804

Castel Campagnano      1.611                      7                                 18,804

Pratella                                  1.571                      7                                 18,804

Capriati a Volturno        1.562                      7                                 18,804

Prata Sannita                     1.560                      7                                 18,804

Castello del Matese      1.512                      7                                 18,804

Formicola                              1.477                      7                                 18,804

Raviscanina                         1.368                      7                                 18,804

Ailano                                      1.359                      7                                 18,804

Conca della Campania                  1.258                      7                                 18,804

Castel di Sasso                                    1.184                      7                                 18,804

Liberi                                       1.161                      7                                 18,804

San Gregorio Matese    1.017                      7                                 18,804

San Pietro Infine              953                           7                                 18,804

Valle Agricola                     944                           7                                 18,804

Tora e Piccilli                      942                           7                                 18,804

Roccaromana                     886                           7                                18,804

Fontegreca                           835                           7                                18,804

Letino                                      715                          7                                18,804

Giano Vetusto                                     650                          7                                 18,804

Gallo Matese                      612                           7                                 18,804

Rocchetta e Croce          476                           7                                 18,804

Ciorlano                                 415                           7                                 18,804

 

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 24 NOVEMBRE - …

26-11-2025 Hits:60 dall'italia e dall'estero La Redazione

Belgio: iniziato sciopero 3 giorni contro misure di austerità annunciate del governo

Read more

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:145 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:547 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next