10:32:15 Caserta. Nonostante si voti solo per eleggere il consiglio provinciale, c’è fermento tra le forze politiche per la tornata del prossimo mese di ottobre.

Alla guida dell’ente, così come prevede la legge, rimarrà ancora il sindaco di Pignataro Maggiore Giorgio Magliocca, il cui mandato scadrà tra due anni (sono complessivamente quattro gli anni di presidenza) mentre i sedici consiglieri (il loro mandato dura due anni) dovranno essere tutti riconfermati attraverso il sistema del voto ponderato che sarà espresso da tutti i consiglieri comunali e i sindaci in carica in provincia di Caserta che sono divisi in cinque fasce per popolazione.

Si parte dalla fasce più piccola che abbraccia i comuni al di sotto dei tremila abitanti, si sale a quella tra tremila e cinquemila, poi quella tra cinquemila diecimila e trentamila e, infine, quella al di sopra dei trentamila abitanti.

In basso l’elenco completo comune per comune con il valore ponderato del voto di ciascun consigliere comunale e di ciascun sindaco impegnato nel voto di ottobre.

Non hanno diritto al voto quei comuni che sono commissariati al momento del voto e, nel contempo, non possono nemmeno esprimere alcun rappresentante nel parlamentino provinciale.

Al momento, sono due i Comuni commissariati: Trentola Ducenta e Grazzanise che sono stati sciolti per le dimissioni di massa dei consiglieri avvenute nel primo caso dopo l’inchiesta che ha travolto il sindaco Andrea Sagliocco, mentre, nel secondo, per questioni politiche.

Sul piano tecnico non c’è alcun legame tra il consiglio e la presidenza tanto è vero che i seggi vengono attribuiti in maniera proporzionale senza alcun premio di maggioranza. Chiunque voglia presentare una lista deve rispettare parametri stringentissimi nonostante si tratti di un’elezione di secondo livello.

Innanzitutto, ciascuna lista dovrà essere accompagnato da un numero di firme pari al 5% degli elettori per il consiglio.

Ma, il vero inghippo non sono le firme, quanto, piuttosto le donne la cui presenza è fondamentale per la validità delle liste messe in campo. Nonostante si tratti di un’elezione di secondo livello, la legge Delrio parla chiaro: dalla seconda elezione (quella che ha decretato l’elezione di Giorgio Magliocca) in poi bisogna rispettare il principio di massimo i due terzi di un sesso in lista che, tradotto in soldoni, significa cinque donne e undici uomini.

Una cosa non semplice, se si pensa che le donne elette sono sempre in numero estremamente ridotto rispetto agli uomini anche se, in confronto al passato il loro numero è cresciuto sensibilmente. Piaccia o no, dipenderà da loro il numero delle liste...

Ma, chi sarà a presentare le liste in questa tornata? La grande novità è il listone a cui stanno lavorando Luigi Bosco e Giovanni Zannini che hanno deciso di scendere in campo insieme in questo appuntamento.

L’altra novità, poi, è rappresentata dalla lista ispirata dall’ex eurodeputato Nicola Caputo SeiSud che affascia tutti quegli amministratori che hanno aderito alla sua fondazione immediatamente dopo le scorse elezioni europee. Per quello che riguarda i partiti tradizionali, invece, farà il suo esordio nello scacchiere provinciale la Lega di Matteo Salvini che scenderà in campo con il proprio simbolo per la prima volta in questa competizione in Terra di Lavoro. Una lista la presenteranno anche Forza Italia e Partito democratico che puntano a migliorare il risultato raccolto due anni fa.

Spazio per altre operazioni non dovrebbe esserci visto che il consigliere regionale Alfonso Piscitelli non appare intenzionato a lavorare nuovamente ad una propria lista così come ha fatto due anni fa. Da valutare, anche per Gennaro Oliviero la possibilità di riproporre la sua lista Socialisti e riformisti visto che, quel gruppo di amministratori, ad eccezione di Carlo Russo, che avevano scelto questo percorso, oggi è tutta nel Partito democratico ufficiale.

COMUNE POPOLAZIONE CONSIGLIERI IN. PONDERAZIONE

FASCIA E

Caserta 77.099 33 229,76

Aversa 53.324 25 229,76

Marcianise 40.118 23 229,76

Maddaloni 39.248 23 229,76

Santa Maria Capua V. 33.077 25 229,76

FASCIA D

Mondragone 28.284 17 86,849

Orta di Atella 26.763 17 86,849

Castel Volturno 24.418 15 86,849

San Nicola la Strada 22.106 17 86,849

Sessa Aurunca 21.894 17 86,849

Casal di Principe 21.351 17 86,849

Trentola Ducenta 18.982 17 86,849

Capua 18.966 17 86,849

San Felice a Cancello 17.501 17 86,849

Lusciano 15.179 17 86,849

Sant'Arpino 14.251 17 86,849

Santa Maria a Vico 14.152 17 86,849

Teverola 14.071 17 86,849

Casagiove 13.810 17 86,849

San Cipriano d'Aversa 13.665 17 86,849

San Marcellino 13.587 17 86,849

Teano 12.717 17 86,849

San Prisco 12.210 17 86,849

Villa Literno 11.801 17 86,849

Piedimonte Matese 11.405 17 86,849

Gricignano di Aversa 11.359 17 86,849

Parete 11.322 17 86,849

Macerata Campania 10.570 17 86,849

Casaluce 10.134 17 86,849

FASCIA C

Capodrise 9.940 13 68,059

Frignano 9.062 13 68,059

Cesa 8.783 13 68,059

Casapulla 8.616 13 68,059

Succivo 8.356 13 68,059

Portico di Caserta 7.843 13 68,059

Cellole 7.806 13 68,059

Alife 7.717 13 68,059

Recale 7.714 13 68,059

Sparanise 7.515 13 68,059

Carinola 7.512 13 68,059

Vitulazio 7.238 13 68,059

Curti 7.107 13 68,059

Carinaro 7.096 13 68,059

Grazzanise 7.039 13 68,059

Villa di Briano 6.882 13 68,059

Casapesenna 6.868 13 68,059

Vairano Patenora 6.813 13 68,059

San M. Evangelista 6.422 13 68,059

Pignataro Maggiore 6.205 13 68,059

Bellona 5.902 13 68,059

Calvi Risorta 5.736 13 68,059

Cancello ed Arnone 5.676 10 68,059

Caiazzo 5.626 10 68,059

San Tammaro 5.376 11 68,059

Arienzo 5.354 13 68,059

Cervino 5.080 13 68,059

FASCIA B

Francolise 4.931 13 39,647

Alvignano 4.877 13 39,647

Pietramelara 4.811 13 39,647

Castel Morrone 3.886 13 39,647

Falciano del Massico 3.796 13 39,647

Gioia Sannitica 3.656 13 39,647

Roccamonfina 3.566 7 39,647

Rocca d'Evandro 3.285 7 39,647

Mignano M. Lungo 3.253 7 39,647

FASCIA A

Pastorano 2.984 7 18,804

Pietravairano 2.947 7 18,804

Valle di Maddaloni 2.789 7 18,804

Santa Maria la Fossa 2.714 7 18,804

Riardo 2.361 7 18,804

Piana di Monte Verna 2.354 7 18,804

Sant'Angelo d'Alife 2.309 7 18,804

Marzano Appio 2.282 7 18,804

Baia e Latina 2.248 7 18,804

Galluccio 2.188 7 18,804

Dragoni 2.162 7 18,804

San Potito Sannitico 1.968 7 18,804

Camigliano 1.944 7 18,804

Ruviano 1.787 7 18,804

Presenzano 1.781 7 18,804

Caianello 1.780 7 18,804

Pontelatone 1.738 7 18,804

Castel Campagnano 1.611 7 18,804

Pratella 1.571 7 18,804

Capriati a Volturno 1.562 7 18,804

Prata Sannita 1.560 7 18,804

Castello del Matese 1.512 7 18,804

Formicola 1.477 7 18,804

Raviscanina 1.368 7 18,804

Ailano 1.359 7 18,804

Conca della Campania 1.258 7 18,804

Castel di Sasso 1.184 7 18,804

Liberi 1.161 7 18,804

San Gregorio Matese 1.017 7 18,804

San Pietro Infine 953 7 18,804

Valle Agricola 944 7 18,804

Tora e Piccilli 942 7 18,804

Roccaromana 886 7 18,804

Fontegreca 835 7 18,804

Letino 715 7 18,804

Giano Vetusto 650 7 18,804

Gallo Matese 612 7 18,804

Rocchetta e Croce 476 7 18,804

Ciorlano 415 7 18,804