In scioltezza, senza doversi neanche sbracciare più di tanto. Il Setterosa batte il Canada e centra la finale del torneo di pallanuoto femminile della 30ma Summer Universiade Napoli 2019. L’appuntamento, con la storia – l’ennesimo per le ragazze in calottina – è fissato per domani sera alla piscina Scandone con inizio alle 20.

Pratica nord americana liquidata già nel primo quarto. Veemente, rabbioso l’avvio dell’Italia targata Miceli che annichilisce sin dalle prime battute il team canadese che pure era arrivato all’appuntamento con l’Italia con grandi speranze e malcelate ambizioni. Nulla da fare. Prepotente la progressione Ranalli e Compagne: 4 – 2 nel primo periodo, 7 – 1 nel secondo, 2 – 2 nel terzo, 2 – 2 nel quarto per un complessivo 15 – 7 che non lascia spazio alle recriminazioni.

Missione compita ora il testimone passa idealmente agli uomini che domani, alle 12 sempre alla Scandone, proveranno a centrare lo stesso obiettivo. C’è da fare i conti con la temibile Russia.

UNIVERSIADE, PREMIO MSC ALLA VELOCISTA SARAH ATCHO

A bordo di Msc Lirica, una delle due navi da crociera che ospitano il Villaggio Atleti di Napoli della 30^ Summer Universiade, la Compagnia ha voluto assegnare un premio ad uno degli atleti della manifestazione che soggiornano sulla nave. La scelta è ricaduta sulla velocista svizzera Sarah Atcho, nata a Losanna nel 1995, da padre ivoriano e madre marocchina.

L'atleta ha ricevuto in premio una crociera per due persone di una settimana nel Mediterraneo a bordo di Msc Grandiosa, la nuova ammiraglia di Msc Crociere che sarà varata a novembre. Sarah Atcho, detentrice del record olimpionico e svizzero nella staffetta di atletica 4x100m è stata scelta dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici giovanili invernali per far parte del team di Losanna 2020 come ambasciatrice. Leonardo Massa, Country Manager di Mcs, che nel 1987 da atleta ha vinto anche un oro nel canottaggio all'Universiade di Zagabria, ha spiegato le ragioni di questa scelta.

"Ci siamo confrontati anche con la FISU e abbiamo scelto di premiare Sarah Atcho per il suo curriculum universitario, molto buono. poi perchè incarna quella multiculturalità che a noi interessa sottolineare e infine per il suo sorriso ammaliante. A bordo della nostra nave ha dimostrato una duttilità con i suoi colleghi e con il nostro personale che è piaciuto moltissimo".

"E' stata una grande sorpresa ricevere questo premio", è stato il commento dell'atleta. "Non vedo l'ora di fare questa crociera che toccherà anche Napoli, per cui sarò felice di far ritorno in questa bellissima città.

La partecipazione a questa Universiade è stata perfetta - ha aggiunto - abbiamo trovato un ottimo clima nel Villaggio Atleti che ci ha permesso di gareggiare al meglio. E' stata una bellissima esperienza. Ma non è ancora finita: domani - conclude - sarò in gara al San Paolo nella finale della staffetta 4x200, e correrò per l'oro".

I FUOCHI DELL’UNIVERSIADE ILLUMINANO IL CIELO DI NAPOLI

Appuntamento stasera sul Lungomare di Napoli con lo spettacolo pirotecnico che avrà come sfondo Castel dell’Ovo. È la notte magica napoletana, dedicata a tutti gli ospiti dell'Universiade di Napoli 2019, che si terrà venerdì 12 luglio dalle 21 fino alla mezzanotte.

Realizzata dalla Regione Campania su proposta del Comune di Napoli, l'iniziativa è organizzata dalla Scabec in collaborazione con X Eventi & Comunication e con Lieto Fireworks. Lo spettacolo nel cielo di Napoli sarà preceduto dal concerto “Mandolini sotto le Stelle” al Teatro Viviani.

A seguire, al Borgo Marinari si potranno ammirare i fuochi d'artificio che illumineranno dal Castel dell'Ovo tutta la baia, con i colori dell’Universiade.

PALAVESUVIO SOLD OUT DOMANI PER LE FINALI DI GINNASTICA RITMICA CON L’AZZURRA ALESSIA RUSSO

PalaVesuvio di Ponticelli da tutto esaurito domani, a partire dalle 13.30, per le finali di ginnastica ritmica con Alessia Russo protagonista per l’Italia alla 30^ Summer Universiade. La 22enne toscana, allenata da Germana Germani, ha concluso oggi l’All-Around, aggiudicandosi la qualificazione all’atto conclusivo sia per la specialità al cerchio, in cui si è classificata sesta con un punteggio di 18.750, sia per la specialità al nastro, terza con 17.450.

“Sono molto soddisfatta perché ho portato a casa due finali – ha detto Alessia Russo, che è anche alla sua prima Universiade - domani sarò presente per le specialità di cerchio e nastro. Ho sentito il pubblico molto vicino, la mia gara è andata complessivamente bene, sono contenta”.

La ginnasta dell’Armonia d’Abruzzo tenterà il tutto per tutto per recuperare terreno sulla russa Ekaterina Selezneva, che sta dominando le classifiche. L’azzurra sarà sostenuta da un tifo in fibrillazione nell’impianto di Ponticelli che ha fatto registrare pienoni per l’intero programma della ginnastica.

UNIVERSIADE: CALCIO, AZZURRI PER IL BRONZO, BRASILE-GIAPPONE PER L’ORO

La sfida per il bronzo, dopo il sogno svanito per l’oro. Domani all’Arechi si chiude il torneo di calcio maschile dell’Universiade, una competizione con partite negli stadi di Nocera Inferiore, Pagani, Cava de Tirreni e Salerno che ha visto protagonista l’Italia allenata da Daniele Arrigoni, sconfitta in semifinale solo ai calci di rigore al Giappone, la squadra più forte del lotto e campione in carica, dopo il titolo a Taipei 2017.

Solidità, grinta, qualche buona individualità, per gli azzurri c’è la chance dell’immediato riscatto, ovvero di salire sul terzo gradino del podio, domani nell’impianto salernitano, alle 17 contro la Russia, avversario che si è posto sulla strada dell’Italia durante l’edizione di Napoli 2019 anche nella pallanuoto maschile.

Per il metallo più pregiato invece alle 21, sempre domani all’Arechi i nipponici incroceranno il Brasile, la velocità e l’organizzazione di squadra contro la tecnica dei verdeoro.

UNIVERSIADE: L’ITALVOLLEY NON DELUDE. FRANCIA KO. DOMANI C’È LA POLONIA SULLA STRADA PER L’ORO

In scioltezza, faticando il giusto, ma rispettando alla lettera il pronostico, l’Italia batte con un sonoro 3–0 (25-16, 25-21, 25-18) anche la Francia facendo così il suo trionfale ingresso in Finale dove domani sera, sempre al Palasele di Eboli, si giocherà la medaglia d’oro in finale contro la Polonia che a differenza degli azzurri ha dovuto faticare più del previsto per abbattere la coriacea resistenza della Russia liquidata solo al tie break.

Tutt’altra musica quella suonata dalla squadra allenata da Graziosi nella seconda semifinale del torneo di volley maschile della 30^ Summer Universiade Napoli 2019. Tranne che nella parte centrale del secondo set, quando la Francia ha raggiunto il massimo vantaggio (11–6), la partita non è stata in discussione con i transalpini che non hanno mai concretamente impensierito Bono e compagni, fin qui protagonisti di un percorso netto con appena due set persi in occasione dell’appassionante match contro l’Argentina vinto in rimonta al tie break nella fase a gironi.

Superato anche lo scoglio francese l’Italia giocherà per l’oro domani sera, alle 20.30, sempre nel catino del Palasele di Eboli. L’ultimo successo dell’Italia all’Universiade risale all’edizione del 1970 svoltasi a Torino.

UNIVERSIADE: UNA GIORNATA TRA GLI ATLETI PER GIOVANI DISABILI

Un’emozione non da poco, quella che hanno provato 33 ragazzi dell’Associazione “La Scintilla” onlus che oggi hanno potuto assistere alle gare di atletica leggera in programma allo Stadio San Paolo di Napoli per la 30ma Summer Universiade Napoli 2019.

L’Associazione “La Scintilla” onlus, di Napoli, fornisce fin dal 1989 assistenza residenziale o semiresidenziale ai disabili psico-fisici. I ragazzi si sono potuti accomodare in tribuna da dove hanno assistito a tutte le gare in programma. Alla fine, anche una sorpresa: gli atleti si sono avvicinati e resi disponibili per foto e autografi.

L’ospitalità è stata curata da Davide Tizzano, head of Sport, e voluta dal maestro di arti marziali Giuseppe Marmo, dell’associazione Kodokan Club Napoli.

L’Universiade ha avuto particolare attenzione verso i disabili sin dalla Cerimonia di apertura con biglietti gratuiti distribuiti tramite l’U.N.I.T.A.L.S.I. e assistenza fornita, su richiesta, durante le singole gare in calendario.