17:45:01 SAN PRISCO. Due stelle di San Prisco brillano nel firmamento del ballo italiano. Parliamo delle giovanissime Ilenia Abbate e Martina Palmiero che si sono posizionate al quarto posto assoluto ai Campionati italiani di Danza Sportiva, in corso di svolgimento a Rimini.

Le allievi della scuola 'Dancing with stars', guidate dai ballerini professionisti Giovanni Cesarano e Paola Di Micco, si sono distinte nella gara di duo femminile 8-11 anni, classe C, di Synchro Latin di Specialità.

Le coppie in competizione erano 90 e le bravissime Ilenia e Martina sono state le uniche campane a conquistare la finale nazionale, dopo aver superato cinque turni eliminatori.

Grazie alla grande performance ottenuta a Rimini, le due giovanissime ballerine di San Prisco hanno ottenuto anche un avanzamento di classe; dalla C sono state promesse alla B.