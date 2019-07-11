catone kona
19:42:32 CASERTA. Creare una cerniera tra il sistema dell’istruzione, quello della formazione professionale e il mondo del lavoro per costruire una figura professionale, quella di operatore grafico multimedia, adeguata alle esigenze del mercato.

Questo l’obiettivo del percorso formativo “Grafica Multimedia” presentato quest’oggi presso il centro Terre Blu in via San Nicola 27 a Caserta.

Si tratta di un corso sperimentale di durata triennale equivalente ed alternativo ai primi tre anni di scuola superiore, che avrà inizio a settembre e che seguirà l’andamento dei percorsi scolastici.

Il corso, completamente gratuito per gli studenti in quanto finanziato dalla Regione Campania, si rivolge ai giovani in età di obbligo scolastico e si terrà presso il centro Terre Blu, di cui è presidente Giuseppe Coppola, ente di formazione accreditato presso la Regione e fortemente impegnato nel campo dell’istruzione e della formazione professionale.

Presente all’incontro di oggi, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, alle Pari Opportunità e alle Politiche giovanili del Comune di Caserta, dr.ssa Maddalena Corvino che ha dichiarato: «Grafica Multimedia rappresenta una buona opportunità formativa per i giovani casertani. Al giorno d’oggi risulta essere di fondamentale importanza la formazione professionale, soprattutto perché le imprese in Italia hanno bisogno, per uscire dal periodo di crisi che stanno attraversando, di personale altamente specializzato. Dunque aiutare i nostri giovani a specializzarsi e ad essere al contempo competitivi nel mercato del lavoro per noi è di vitale importanza».

