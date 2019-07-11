catone kona
FIAS_CASERTA
08:40:29 Attimi di panico ieri pomeriggio su viale Carlo III all’altezza dell’Hotel Vanvitelli.

Erano poco dopo le 19,30 quando un malvivente in sella ad uno scooter si è avvicinato ad un’auto e ha estratto la pistola per portare via soldi ed orologio al conducente.

Un gesto repentino quello del rapinatore che, però, non ha colto di sorpresa un poliziotto in borghese che si trovava in auto pochi metri dietro.

L’uomo, infatti, si è accorto del tentativo di rapina e, a sua volta, ha estratto la pistola esplodendo due colpi in aria a scopo intimidatorio.

L’azione del poliziotto si è rivelata efficace, dal momento che il delinquente ha subito accelerato ed è scappato tra le auto in mezzo al traffico per evitare di essere arrestato.

La polizia, comunque, si è messa sulle sue tracce ed è pronta ad assicurarlo alla giustizia in breve tempo.

Al di la dello spavento collettivo per i colpi esplosi, non ci sono stati, comunque feriti in quegli attimi concitati in cui l’agente di polizia ha dimostrato tutta la sua destrezza e la sua lucidità in una situazione di pericolo.

 

 

