19:33:55 Con una lettera inviata stamane dal sindaco Enzo Guida, a nome anche degli altri sindaci della zona atellana, è stato chiesto un incontro con il vice prefetto Iorio, delegato della Regione Campania per il contrasto del fenomeno dei roghi.

I sindaci di Cesa, Sant’Arpino (Giuseppe Dell’Aversana), Succivo (Gianni Colella), Orta di Atella (Andrea Villano), Gricignano di Aversa (Vincenzo Santagata) hanno chiesto un incontro operativo al fine di discutere del fenomeno dei roghi.

L’altro giorno – spiega il sindaco Guida – ho avuto un lungo colloquio telefonico con il vice prefetto Iorio il quale, in maniera molto cortese, ha spiegato le ragioni per cui il protocollo di intesa, al momento, è stato avviato solamente tra i comuni di grandi dimensioni, al fine di sperimentare una attività che non è sostenibile dagli enti di piccole dimensioni, con carenza di organico”.

Infatti è stato proposto un coordinamento tra polizie locali, al fine di contrastare il fenomeno dei roghi.

Per questa ragione è stato chiesto un incontro col vice prefetto Iorio al fine di comprendere quali azioni possono essere messe in campo, con le poche risorse ed i mezzi a disposizione.

Da parte del vice prefetto Iorio - conclude Guida – vi è stata la massima disponibilità a lavorare di intesa con i comuni”.

Il nodo, al di la di tutto, resta il monitoraggio dal momento che le forze locali sono insufficienti a garantire il rispetto di ordinanze e protocolli.

