18:58:27 Quello di oggi è stato un Consiglio Comunale fondamentale per il futuro della nostra città.

Con la sospensione dell’efficacia e della esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale N.4 del 08/07/2014 del PUC, abbiamo dato concretamente avvio ai 100 giorni entro cui sapremo quali saranno le determinazioni che applicheremo per dotare Orta di Atella di una pianificazione urbanistica trasparente ed equilibrata.

Chiederemo alla Provincia di Caserta ed alla Regione Campania di accompagnarci in questo percorso complicato ma necessario.

Proveremo a percorrere la strada della co-pianificazione con le Istituzioni superiori perché siamo consapevoli che la

situazione urbanistica Ortese, per la sua complessità, merita un impegno che vada oltre i confini della nostra città.

Ringrazio il Dipartimento di Ingegneria della Facoltà Luigi Vanvitelli per il prezioso lavoro che sta svolgendo.

Ringrazio l’assessore all’Urbanistica ingegner Luigi Macchia per l’ottimo lavoro svolto, i Consiglieri Comunali per il senso di responsabilità ancora una volta dimostrato.

Tale percorso non sarà per nulla semplice ma rappresenta l’unica strada ancora percorribile per la rinascita urbanistica, ambientale e sociale per il nostro territorio.

Andrea Villano, sindaco di Orta di Atella