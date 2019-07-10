15:57:21 L’Universiade al femminile. Carlotta Ferlito, Erica Cipressa, Camilla Mancini, Martina Sinigalia, Michela Battiston, Silvia Scalia, Daisy Osakue, Chiara Di Marziantonio, Fiammetta Rossi: sono loro al momento le stelle di Napoli 2019. Nella prima settimana di gara, le azzurre hanno conquistato sette delle dieci medaglie d’oro del bottino italiano.

Per il nuoto il merito è di Silvia Scalia, fuoriclasse del dorso che, in soli 27’’92 secondi, ha portato l’Italia sul gradino più alto del podio. Classe ’95, lecchese, la Scalia dopo il bronzo nei 100 dorso, ha confermato la sua indole da velocista trionfando nei 50 m. “È stata un’emozione incredibile.

Non me l’aspettavo, la gara è stata molto aperta fino agli ultimi centesimi quindi la soddisfazione è ancora più grande” – racconta la nuotatrice. “Il pubblico napoletano è stato davvero incoraggiante, mi ha aiutato tantissimo. È sempre bello regalare emozione e portare in alto il nome dell’Italia ed in questa Universiade abbiamo cercato di dare il meglio. Credo sia andata bene”.

Dopo l’Universiade ad attenderla il Mondiale di Gwangju, ancora con i 50 e i 100 dorso.

Intanto, poche ore dopo al San Paolo, Daisy Osakue ha vinto l’oro nel lancio del disco con la misura di 61,69, regalando all’Italia la prima medaglia nell’atletica leggera.

Per Daisy oro e primato personale, superando di 34 centimetri il suo precedente miglior lancio: “Non mi aspettavo questa medaglia – ha spiegato raggiante alla fine della gara - ma ci speravo tanto. L'Universiade per me è stata un'esperienza unica, emozionante”.

UNIVERSIADE: NUOTO, ORO PER SILVIA SCALIA

Dopo il bronzo ottenuto ieri nei 100 metri, la nuotatrice di Lecco ha concesso uno splendido bis impreziosendo il bottino della spedizione azzurra.

Domani dalle ore 18 sono in programma altre finali, dai 50 stile libero maschili e femminili, alle staffette nella 4x100, ai 200 metri farfalla donne.

UNIVERSIADE: NUOTO, ALTRO BRONZO PER SILVIA SCALIA

Domani dalle ore 18 sono in programma altre finali, dai 50 stile libero maschili e femminili, alle staffette nella 4x100, ai 200 metri farfalla donne.

UNIVERSIADE, ATLETICA: LE FINALI DI OGGI

Ventisette medaglie in palio: domani allo Stadio San Paolo l’atletica leggera elegge i nuovi re e regine di nove discipline. Si comincia alle ore 18.30, con la finale femminile dei 400 metri ostacoli.

Poi alle 18.50 l’ultimo atto nel salto in alto maschile e la finale nei 400 metri ostacoli maschile. Alle 19 è in programma la finale del triplo femminile, alle 19.10 la finale nel giavellotto maschile, alle 19.15 la finale dei 400 metri femminili con Ayomide Folorunso candidata a una medaglia dopo aver dominato la semifinale, alle 19.30 si decreta l’oro femminile nel doppio giro di pista. Alle 19.50, la finale dei 400 metri maschili e in contemporanea si tiene la finale nel giavellotto femminile.

UNIVERSIADE: CALCIO, ITALIA-GIAPPONE PER UNA MEDAGLIA

Novanta minuti per una medaglia. Allo Stadio Arechi, ore 21, l’Italia di Daniele Arrigoni si gioca la finalissima con il Giappone, che ha vinto l’oro a Taipei 2017 e ultimo ostacolo per l’accesso alla finalissima, dopo aver battuto in fila Messico, Ucraina e Francia, all’ultimo secondo al Vigorito di Benevento.

“Una grande soddisfazione, la rivalità con i francesi è sempre sentita, abbiamo lavorato per questo sopperendo anche alla difficoltà di esserci allenati tutti assieme assai meno di altre nazionali - spiega il commissario tecnico della nazionale italiana - ora ci sono i nipponici, che da due anni si preparano per questo obiettivo.

Ma noi giochiamo in casa, a casa nostra, con un pubblico che mi auguro numeroso e che finora ci ha trascinato. E quindi nulla è scontato, ci crediamo”. Filippo Strada, autore del gol contro la Francia che è valso l’ingresso tra le prime quattro, è di professione trequartista come papà Pietro, idolo della Salernitana negli anni Novanta.

Si presenta all’Arechi per ricordare ai tifosi salernitani le magie paterne: “Sarà un’emozione indescrivibile giocare nello stadio che ha reso grande mio padre, che mi ha fatto vedere su YouTube centinaia di volte le immagini di quella grande Salernitana. E dovremo contare sul pubblico per battere il Giappone, sono forti ma giocano a casa nostra..”.

UNIVERSIADE, IL TEAM BRITANNICO RICEVE LA VISITA DELL'AMBASCIATORE IN ITALIA

Sono arrivati dal Villaggio Atleti al Porto di Napoli a Piazza Vittoria, a bordo di un double decker, il bus a due piani, da sempre uno dei simboli di Londra.

Ad attendere il team britannico che partecipa alla 30^ Summer Universiade, l'ambasciatore in Italia del Regno Unito, Jill Morris.

"Volevo incontrare i nostri ragazzi anche per congratularmi con chi ha terminato le competizioni e fare un grande in bocca al lupo a chi sarà in gara nei prossimi giorni", ha affermato.

"Volevo inoltre conoscere la loro esperienza qui a Napoli 2019 - ha aggiunto Morris - e devo dire che ho ricevuto da loro tantissimi complimenti per l'organizzazione, per l'accoglienza e sopratutto per la cucina e i piatti della tradizione napoletana e campana che hanno potuto degustare.

"Questa visita - ha concluso - vuole essere anche un modo per rinsaldare il rapporto storico tra Napoli e il Regno Unito". "Stiamo vivendo davvero dei momenti bellissimi qui a Napoli e in Campania", ha detto invece il capo della delegazione britannica a Napoli 2019, Stew Fowlie. "E' una esperienza memorabile: le persone che abbiamo incontrato sono state davvero calde ed accoglienti con noi.

Siamo grati al Comitato Organizzatore per questi Giochi universitari. Manca circa una settimana al termine dell'Universiade, speriamo che per il nostro team arrivino altri successi sportivi. Posso dire che da Napoli e dalla Campania porteremo a casa bei ricordi".

All'iniziativa è intervenuto, tra gli altri, Francis Cirianni, responsabile dei servizi alle delegazioni.

UNIVERSIADE, SCHERMA: L'ELOGIO DEL PRESIDENTE SCARSO "EDIZIONE DA RICORDARE PER RISULTATI E ORGANIZZAZZIONE"

Non c’è medaglia senza dedica e non c’è dedica in cui manchi il pubblico. È la parola chiave in quest’Universiade della scherma che manda giù il sipario tra numeri da record: per le medaglie vinte, ma pure per la gente passata dalle parti del magico PalaUnisa.

Un bagno di folla che neppure il più ottimista o sognatore di quei ragazzi della corazzata azzurra avrebbe mai immaginato. Ne va fiero Giorgio Scarso, il Presidente della Federazione Italiana Scherma. “Concludiamo l’esperienza alla Summer Universiade Napoli 2019 con un bilancio estremamente positivo.

Non solo sul piano dei risultati in pedana dove i nostri atleti hanno ottenuto ben 13 medaglie, di cui 5 d’oro, 3 d’argento e 5 di bronzo, ma anche per ciò che concerne l’ambito dell’organizzazione, degli impianti e, in generale, della legacy. Napoli 2019 per la scherma italiana sarà anche l’edizione da ricordare per aver permesso di poter contare su un impianto che non rimarrà un’isola ma che anzi potrà continuare ad ospitare importanti eventi, dopo aver avuto queste giornate come banco di prova e con un esame internazionale superato a pieni voti.

Il mio personale ringraziamento va a chi ha avuto la ferma determinazione nel perseguire questo risultato e quindi alla Regione Campania, al comitato Organizzatore, ai vertici Universitari, insomma a tutti i protagonisti coinvolti. Mi piace anche rimarcare l’entusiasmo, il coinvolgimento e la passione dimostrata dai tanti volontari che hanno coadiuvato l’organizzazione.

È questa un’altra grande eredità che l’evento lascia allo sport italiano”. Soddisfazione per l’esito complessivo della manifestazione sia in termini di risultati che organizzativi anche Raniero Bernardini, sport manager per la scherma a Napoli 2019.

“Siamo orgogliosi del risultato sportivo ma soprattutto dell’organizzazione dell’evento. Dalla logistica ai trasporti siamo stati assistiti, quasi coccolati, in maniera certosina. Da italiano mi sono sentito fiero e orgoglioso di quanto costruito”.

UNIVERSIADE: LA CARICA DEI VOLONTARI DI NAPOLI 2019

I volontari da sempre caratterizzano i grandi eventi multidisciplinari. Anche per la 30ma Summer Universiade Napoli 2019 sono stati loro ad affiancare il personale in tutte le aree funzionali. Circa 10.500 quelli che hanno compilato il form di candidatura presente sul sito web.

Step seguente la convocazione e selezione eseguita da Amesci, che ha avuto il compito di gestire i volontari durante tutto l’evento: 3600 le persone selezionate. A quel punto è cominciata la formazione: una prima fase online su piattaforma e-learning dedicata che comprendeva informazioni sull’Universiade, sulla sicurezza sul lavoro e sulla sicurezza durante i grandi eventi.

E una giornata di training nelle aree funzionali assegnate per ricevere informazioni sulle venue e sulle mansioni specifiche assegnate. Poi è seguita la fase di training on the job. Quindici le aree funzionali a cui i volontari sono stati assegnati in base ai requisiti e alle preferenze espresse in fase di selezione. Sport è la sezione che ne ha accolti di più, seguita da Venue Management, Protocol and Fisu Relations e Transportation.

L’età media di chi si è candidato a fare il volontario per Napoli 2019 è 28 anni. Non c’erano, però, limiti di età e, infatti, è arrivata la richiesta anche da un 80enne. Più della metà gli uomini, circa il 55%.

La stragrande maggioranza delle candidature è arrivata dall’Italia ma non sono mancate le domande provenienti da altre parti del Mondo. Il piatto forte è stato offerto dalla Campania con l’80% delle candidature.

Non stupisce poi che il Piemonte sia la seconda regione più rappresentata, memore dell’esperienza dell’Olimpiade invernale del 2006. Non solo italiani: 79 i paesi di provenienza. Tra questi l’Iran, la Grecia, gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Cina.

UNIVERSIADE, IPPOLITO “NEL MEDAGLIERE GIA’ MEGLIO DI TAIPEI”

“Ogni giorno migliora la nostra posizione nel Medagliere, non tanto come quantità di medaglie conquistate – attualmente siamo al sesto posto – quanto nella qualità delle medaglie. Abbiamo già superato nei numeri gli ori conquistati a Taipei, 10 rispetto ai 9 di due anni. E l’Universiade ancora non è finita, speriamo di continuare a migliorare la nostra posizione. Ci aspettiamo ancora grosse sorprese nell’Atletica come negli sport a squadra”. Così Gianni Ippolito, capo della delegazione azzurra a Napoli 2019.

UNIVERSIADE, PARTE DOMANI LA GINNASTICA RITMICA AL PALAVESUVIO

Il PalaVesuvio di Ponticelli, dopo il tripudio di pubblico e di medaglie per l’Italia femminile nella ginnastica artistica, è pronto ad accogliere anche le gare di ginnastica ritmica della 30^ Summer Universiade, in programma da domani 11 luglio fino a sabato 13.

Per l’Italia scende in pedana la ginnasta Alessia Russo allenata da Germana Germani, medaglia di bronzo ai Mondiali di Sofia nella gara per team, assieme a Milena Baldassari e Alexandra Agiurgiuculese.

“Mi sono allenata moltissimo su tutti e quattro gli attrezzi e sono pronta”, ha detto la giovane toscana che non si pronuncia sull’esito del torneo ma parla “di portare a casa una buona gara”.

È l’atmosfera di Napoli 2019 a colpire soprattutto Alessia:”Siamo stati accolti con il sorriso e con l’accoglienza tipica del Sud, mi sono subito sentita a mio agio. Anche l’esperienza sulle navi, nel villaggio degli atleti, è bellissima e molto emozionante”. A colpire la ginnasta è anche la venue del PalaVesuvio dove “ci si allena davvero bene, aria condizionata, ampi spazi, e speriamo anche nel tifo del pubblico”.

Proprio dalla Federginnastica, al termine delle gare di ginnastica artistica, sono arrivati i complimenti del Presidente Gherardo Tecchi che ha ringraziato l’organizzazione di Napoli 2019 e ha definito il PalaVesuvio di Ponticelli “un vero gioiello” con l’auspicio che diventi un fulcro della Ginnastica italiana e campana.



UNIVERSIADE: SPRINTER ALGERINO COLTO DA MALORE, RICOVERATO AL CARDARELLI

È in condizioni stazionarie ma resta in prognosi riservata lo sprinter algerino Mohamed Abdelhakim Guetthouche, vent’anni, colto questa mattina da un heatstroke (colpo di calore) mentre era in procinto di gareggiare sulla pista dello stadio San Paolo di Napoli. Immediatamente soccorso dal personale che ha prestato le prime cure del caso, l’atleta algerino è stato poi trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è tutt’ora ricoverato.

UNIVERSIADE, LA DELEGAZIONE IRANIANA “ITALIANI COME NOI, OSPITALI E ACCOGLIENTI”

“Italiani e iraniani hanno la stessa faccia, non vedo tante differenze, entrambi sono popoli amichevoli ed accoglienti”. Mahsa Mardani, è un’atleta iraniana, studentessa di educazione fisica a Teheran, che all’Universiade Napoli 2019 ha partecipato nelle competizioni del taekwondo.

“Sono soddisfatta della mia gara - dice - il mio team ha vinto un oro e cinque medaglie di bronzo. È andata davvero molto bene”. Mahsa alloggia nel Villaggio Atleti di Caserta ma è spesso a Napoli per incontrare il resto della delegazione iraniana ospitata nel Villaggio Atleti alla Stazione Marittima.

“Caserta è una bella città ma Napoli – aggiunge - è meravigliosa. Finora ho avuto modo di girare un po' il centro storico nella parte vicina al Porto e sono rimasta affascinata. Solo non mi aspettavo che qui facesse così caldo”.

Per il capo delegazione, Hussain Nazari, docente di taekwondo all’Università di Teheran, una manifestazione come l’Universiade ha il merito di ospitare Paesi di tutto il mondo.

“È davvero importante vedere sotto un’unica bandiera, quella dello sport, atleti provenienti da così tanti Paesi, alcuni anche in conflitto tra loro, che s’incontrano nel segno dell’amicizia e del rispetto. Lo sport – prosegue – è fondamentale nell’educazione dei giovani studenti.

Anche nelle Università iraniane è molto diffuso, e tanti sono anche i corsi di specializzazione per diverse discipline come il taekwondo, il calcio, la pallavolo”, conclude.