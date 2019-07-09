21:43:04 La commissione sulle partecipate era un inutile doppione: lo dice la Corte dei conti che inviato 34 inviti a dedurre ad altrettanti consiglieri regionali che hanno votato il provvedimento.
L’inchiesta nasce dopo le denunce del Movimento 5 stelle che si è sempre detto contro quell’organismo. Le consigliere regionali Ciarambino e Muscarà commentano soddisfatte tale misura.
«Siamo stati gli unici ad opporsi in aula alle tre proroghe illegittime – hanno spiegato -
Per due anni abbiamo denunciato puntualmente l’illegittimità delle proroghe concesse per i lavori, rivelatisi tra l’altro inconcludenti, della Commissione d’inchiesta sulle società partecipate della Regione Campania.
Abbiamo presentato ben due esposti, grazie ai quali oggi la Corte dei Conti ha aperto un’indagine per danno erariale, notificando avvisi a dedurre per 34 consiglieri regionali.
Siamo curiosi di sapere quale sarà la posizione, di fronte ai magistrati contabili, del governatore De Luca, della presidente D’Amelio, di Caldoro, Marciano, Cesaro e del paladino della legalità Francesco Emilio Borrelli.
Come Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale siamo stati gli unici a esprimere voto contrario alle richieste di proroga, richiamando il combinato Statuto e Regolamento che vieta le proroghe e anzi stabilisce, con l’articolo 44 comma 4, che i lavori non superino i 6 mesi.
In questo caso sono state chieste e ottenute ben tre proroghe».
E’ quando denunciano le consigliere regionali M5S Valeria Ciarambino e Maria Muscarà che vanno oltre.
«Il dato paradossale è che, nonostante due anni, tre proroghe illegittime e ulteriori sessanta giorni non previsti dallo statuto regionale, è stato a tal punto inconcludente il lavoro della Commissione, che all’esito dei lavori il presidente Passariello si è addirittura vergognato di leggere la relazione in aula, limitandosi a inviarla via mail.
L’unico risultato ottenuto, come conferma l’indagine della magistratura contabile, è quello di aver sperperato impropriamente il denaro pubblico, ben 300mila euro tra ufficio di presidenza e spese per il personale assegnato di supporto”.
I consiglieri destinatari delle contestazioni formali emesse dalla Procura della Corte dei Conti della Campania: Tommaso Amabile
Enza Amato
Flora Beneduce
Francesco Emilio Borrelli
Stefano Caldoro
Luca Cascone
Mario Casillo
Tommaso Casillo
Armando Cesaro
Maria Antonietta Ciaramella
Rosa D’Amelio
Vincenzo De Luca
Carmine De Pascale
Maria Grazia Di Scala
Aniello Fiore
Alberico Gambino
Stefano Graziano
Carlo Iannace
Alfonso Longobardi
Vincenzo Maraio
Antonio Marciano
Carmine Mocerino
Erasmo Mortaruolo
Gennaro Oliviero
Monica Paolino
Luciano Passariello
Francesco Picarone
Alfonso Piscitelli
Loredana Raia
Maria Ricchiuti
Ermanno Russo
Michele Schiano di Visconti
Raffaele Topo
Gianpiero Zinzi
Su otto consiglieri regionali casertani, quattro hanno ricevuto l’invito a dedurre (Graziano, Oliviero, Zinzi e Piscitelli) e quattro no perché non hanno partecipato alle votazioni (Grimaldi, Bosco, Zannini e Viglione).