21:43:04 La commissione sulle partecipate era un inutile doppione: lo dice la Corte dei conti che inviato 34 inviti a dedurre ad altrettanti consiglieri regionali che hanno votato il provvedimento.

L’inchiesta nasce dopo le denunce del Movimento 5 stelle che si è sempre detto contro quell’organismo. Le consigliere regionali Ciarambino e Muscarà commentano soddisfatte tale misura.

«Siamo stati gli unici ad opporsi in aula alle tre proroghe illegittime – hanno spiegato -

Per due anni abbiamo denunciato puntualmente l’illegittimità delle proroghe concesse per i lavori, rivelatisi tra l’altro inconcludenti, della Commissione d’inchiesta sulle società partecipate della Regione Campania.

Abbiamo presentato ben due esposti, grazie ai quali oggi la Corte dei Conti ha aperto un’indagine per danno erariale, notificando avvisi a dedurre per 34 consiglieri regionali.

Siamo curiosi di sapere quale sarà la posizione, di fronte ai magistrati contabili, del governatore De Luca, della presidente D’Amelio, di Caldoro, Marciano, Cesaro e del paladino della legalità Francesco Emilio Borrelli.

Come Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale siamo stati gli unici a esprimere voto contrario alle richieste di proroga, richiamando il combinato Statuto e Regolamento che vieta le proroghe e anzi stabilisce, con l’articolo 44 comma 4, che i lavori non superino i 6 mesi.

In questo caso sono state chieste e ottenute ben tre proroghe».

E’ quando denunciano le consigliere regionali M5S Valeria Ciarambino e Maria Muscarà che vanno oltre.

«Il dato paradossale è che, nonostante due anni, tre proroghe illegittime e ulteriori sessanta giorni non previsti dallo statuto regionale, è stato a tal punto inconcludente il lavoro della Commissione, che all’esito dei lavori il presidente Passariello si è addirittura vergognato di leggere la relazione in aula, limitandosi a inviarla via mail.

L’unico risultato ottenuto, come conferma l’indagine della magistratura contabile, è quello di aver sperperato impropriamente il denaro pubblico, ben 300mila euro tra ufficio di presidenza e spese per il personale assegnato di supporto”.

I consiglieri destinatari delle contestazioni formali emesse dalla Procura della Corte dei Conti della Campania: Tommaso Amabile

Enza Amato

Flora Beneduce

Francesco Emilio Borrelli

Stefano Caldoro

Luca Cascone

Mario Casillo

Tommaso Casillo

Armando Cesaro

Maria Antonietta Ciaramella

Rosa D’Amelio

Vincenzo De Luca

Carmine De Pascale

Maria Grazia Di Scala

Aniello Fiore

Alberico Gambino

Stefano Graziano

Carlo Iannace

Alfonso Longobardi

Vincenzo Maraio

Antonio Marciano

Carmine Mocerino

Erasmo Mortaruolo

Gennaro Oliviero

Monica Paolino

Luciano Passariello

Francesco Picarone

Alfonso Piscitelli

Loredana Raia

Maria Ricchiuti

Ermanno Russo

Michele Schiano di Visconti

Raffaele Topo

Gianpiero Zinzi

Su otto consiglieri regionali casertani, quattro hanno ricevuto l’invito a dedurre (Graziano, Oliviero, Zinzi e Piscitelli) e quattro no perché non hanno partecipato alle votazioni (Grimaldi, Bosco, Zannini e Viglione).