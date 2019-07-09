17:06:33 MONDRAGONE. Grande soddisfazione per la città di Mondragone per gli ottimi risultati che sta conseguendo l’ingegnere–imprenditore, nostro compaesano, Gianni Capizzi.

Difatti, dopo i successi ottenuti alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, allorquando salvò letteralmente la manifestazione “tramutando” l’acqua verde e torbida delle piscine olimpioniche in acqua azzurra e limpida, grazie alla sua sapienza e ai prodotti della sua società, ecco che oggi sta apponendo il proprio sigillo alla XXX° Universiade estiva in corso di svolgimento in Campania dal 3 al 14 luglio.

L’azienda da lui rappresentata e condotta è la responsabile unica della gestione delle acque di tutte le piscine degli sport acquatici che vengono utilizzate dagli atleti di oltre 140 Paesi che hanno aderito alla manifestazione.

E’ davvero un vanto per la nostra città avere professionisti validi che mettono a frutto le loro capacità in aziende che, poi, si distinguono in tutto il mondo.

A nome dell’Amministrazione comunale, quale delegato alle attività sportive, formulo i più vivi complimenti all’amico Gianni, augurandogli sempre maggiori successi e con l’occhio puntato già verso le Olimpiadi di Tokio 2020 ma non come colui il quale dovrà essere chiamato a rimediare a dei guasti procurati da altri, ma come il protagonista di una programmazione che, gioco forza, dovrà partire molti mesi prima dell’evento giapponese.

Assessore Giuseppe Piazza