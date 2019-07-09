15:43:57 SUCCIVO. Si terrà domenica prossima 14 luglio con inizio alle ore 15, per iniziativa di Aniello Di Marsilio e Gaetano Del Prete in collaborazione con il Team Cesaro Falasca di cui è Presidente Aurelio Cesaro, il 1° Trofeo Santissimo Salvatore gara ciclistica per le categorie Esordienti 1° e 2° anno e Giovanissimi – Giornata Azzurra.

La stessa, sarà valida quale prova unica per il campionato regionale Esordienti e per la seconda prova del Trofeo Fean manifestazione promossa dal Comitato Provinciale di Caserta della Federciclismo.

La gara esordienti, si snoderà su di un circuito cittadino di 2,4 Km. da ripetere 12 volte, mentre la gara giovanissi su di un circuito 1,2 Km. da ripetere come da regolamento FCI.

Direttore di Corsa Antonio Giordano.

Collegio di Giuria categoria esordienti: Delli Paoli Pietro (Presidente), Cicala Antonio (componente) e Donatiello Nicola (Giudice di arrivo).

Collegio di giuria categoria Giovanissimi: Ciddio Antonino (Presidente) e Piscopo Antonio (Giudice di arrivo).

Ritrovo della manifestazione per le opereazioni preliminari di partenza presso la caffetteria Eden a Succivo.

Alla cerimonia di premiazione parteciperanno Autorità Civili, il Presidente della Federciclismo Campania Giuseppe Cutolo, i vice Salerno e Cordato e il Consigliere Regionale FCI Raffaele Salzillo.

Presenzierà altresì Giuseppe Serulo Componente SAN - Federazione Ciclistica italiana.