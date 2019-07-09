14:46:01 Nel pomeriggio di ieri, 8 luglio 2019, la Polizia di Stato ha rintracciato e tratto in arresto Ciro VENUTI, originario di Portici, destinatario di un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.
Come deciso in via definitiva dai giudici, infatti, il VENUTI deve espiare la pena di 1 anno, 8 mesi e 21 giorni di reclusione perché riconosciuto colpevole di concorso in estorsione continuata, pluriaggravata, commessa con metodo mafioso.
Il predetto, già pregiudicato per estorsione aggravata dal metodo mafioso, nel 2016 era stato tratto in arresto nell’ambito dell’operazione di Polizia denominata “CHRISTMAS”, scaturita da indagini condotte nei confronti di esponenti del clan camorristico ABETE-ABBINANTE-NOTTURNO, operante in Napoli.
Gli agenti della Squadra Mobile di Caserta, che hanno operato l’arresto, lo hanno localizzato in Trentola Ducenta, nell’area parcheggio del centro commerciale JAMBO 1, nel mentre si trovava a bordo della propria autovettura in compagnia di una donna.