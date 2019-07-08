20:48:51 La quinta giornata dedicata alla scherma all’Universiade Estiva Napoli 2019, sulle pedane del PalaUnisa, regala all'Italia la terza medaglia d'oro, con il trionfo della squadra di fioretto femminile.

Entusiasmo, applausi scroscianti e tricolori che sventolano sulle tribune, ancora una volta gremite al campus di Baronissi, alla 45esima stoccata azzurra nella sofferta e combattuta finale vinta contro la Russia.

L'Italia delle fiorettiste, con Erica Cipressa (reduce dall’oro individuale), Camilla Mancini (bronzo lo scorso venerdì) e Martina Sinigalia, aveva debuttato nei quarti di finale superando 45-21 gli Usa, poi in semifinale il successo contro la Cina con lo stesso punteggio, infine la vittoria per 45-38 sulle russe che è valsa la medaglia d'oro.

"È un sogno vincere due ori in questa Universiade, sono felicissima perché li ho voluti fortemente. Dedico questa bella doppietta a me stessa. Ora un po' di meritate vacanze e poi mi concentrerò sulla prossima stagione", commenta Erica Cirpressa.

Così Martina Sinigalia: "Abbiamo avuto un piccolo calo in finale contro la Russia ma restando insieme, giocando di squadra, siamo riuscite a vincere". La chiosa di Camilla Mancini: "Un oro e un bronzo, archivio con il sorriso un'Universiade davvero soddisfacente".

Per l'Italia sono ora 11 le medaglie conquistate (3 d'oro, 3 d'argento e 5 di bronzo) all'Universiade Napoli2019 che si chiuderà domani con le prove a squadre di firoetto maschile e sciabola femminile.

UNIVERSIADE, LA FEDERGINNASTICA PROMUOVE IL PALAVESUVIO: “È UN GIOIELLO”

Dalla Federazione Ginnastica d’Italia arrivano i complimenti agli organizzatori e ai volontari della 30^ Summer Universiade per il lavoro svolto e la passione dedicata alla realizzazione del PalaVesuvio di Ponticelli, l’impianto sportivo polifunzionale nella periferia est di Napoli.

“Siamo molto orgogliosi e soddisfatti della preparazione dei campi gara e di quelli di allenamento per la Ginnastica – ha dichiarato Gherardo Tecchi, Presidente della Federazione - Il PalaVesuvio è veramente la rappresentazione di un miracolo in cui pochi credevano prima dell’inizio della trentesima Universiade. Un vero gioiello”.

Il PalaVesuvio di Ponticelli sarà ancora teatro di gara con il torneo di ginnastica ritmica, a partire dall’11 luglio, con le finali il 12 e il 13, dopo il successo della ginnastica artistica che ha guadagnato 3 podi, rispettivamente medaglia di bronzo a squadre per Carlotta Ferlito, Lara Mori e Martina Rizzelli, argento per Lara Mori alla trave e oro per Carlotta Ferlito nel corpo libero.

“Il nostro auspicio – continua Tecchi - è quello di vedere questi impianti continuare a lavorare a pieno regime anche in futuro. La Federazione Ginnastica d’Italia è disponibile ad incontrarsi con l’amministrazione comunale di Napoli affinché il PalaVesuvio di via Argine diventi un fulcro della Ginnastica italiana e campana in generale e della Ginnastica partenopea, in particolare”.

La ginnastica ritmica sarà l’unico programma obbligatorio esclusivamente femminile della 30^ Summer Universiade con tutti gli attrezzi, oltre ai gruppi che si cimenteranno con 5 palle e 3 cerchi e 2 nastri.

UNIVERSIADE, ATLETI E DELEGATI A NAPOLI TRA GARE E TEMPO LIBERO

Berfe Sancak è un’atleta turca dei 200 e 400 metri piani. È alla sua prima Universiade e si dice esaltata di questa manifestazione. Non è mai stata a Napoli e non vede l’ora di conoscere la città. “Finora – afferma – ho avuto l’opportunità di fare solo un giro veloce in centro che è così vicino al nostro Villaggio Atleti qui al Porto.

Dopo le gare, appena possibile, voglio immergermi nella conoscenza di questa città e visitare i tanti monumenti antichi che vedo quando sono sulla nave, sono curiosa di guardare da vicino questa architettura che sembra davvero meravigliosa”.

Parlando della vita degli atleti a bordo delle due navi da crociera Msc e Costa che ospitano il Villaggio Atleti, Berfe sottolinea che a bordo “la vita è perfetta: sembra di essere in vacanza – sorride – sebbene dobbiamo rimanere concentrati sulle competizioni. Non è facile – confessa - perché su queste navi abbiamo tutto ed è facile perdere l’attenzione per le gare. Ma va bene così. Avere delle opportunità di svago sono una ottima opzione per il nostro, seppur breve, tempo libero”.

“Sicuramente è una esperienza nuova vivere in questo Villaggio Atleti – afferma Giulia Gasperoni, atleta del salto in lungo della Repubblica di San Marino – Non è il classico albergo e rappresenta una buona idea per questo tipo di manifestazioni. Sono arrivata appena ieri e ancora non ho fatto molta vita sociale a bordo della nave. Ho saputo che ci sono tante iniziative di divertimento e da quel poco che ho visto posso dire che gli atleti i più carichi la sera sono gli americani”.

E aggiunge: “Essere parte di questa Universiade è una bella possibilità che ci offre il nostro Paese e va sfruttata al massimo, anche per imparare da atleti più forti di noi e migliorare”.

Intanto, se per diversi atleti il caldo di questi giorni in città rappresenta un ostacolo in più nelle gare, per Elsa Valdmaa che arriva dall’Estonia, le alte temperature “non mi dispiacciono – dice -. Anche in Estonia il termometro attualmente segna oltre 30 gradi, per cui non soffriamo la differenza climatica”. Si dice d’accordo Nur Khairaine Ramli, del team malese della ginnastica, per la prima volta a Napoli e in Europa.

“La prima impressione arrivando qui a Napoli è stata quella di avere temperature simili alla Malesia. Per noi è ottimo. Oggi – prosegue - è il primo giorno libero per il nostro team e ne abbiamo approfittato per visitare Pompei, una località molto famosa nel nostro Paese”. Nur Khairanine si dice altresì entusiasta del Villaggio Atleti.

“A bordo delle navi noi musulmani possiamo trovare anche cibo halāl. La pizza, la pasta, sì ma per noi non è una novità. Ce l’abbiamo anche in Malesia, magari qui a Napoli potrebbe avere un gusto un po’ differente. Vedremo..”.

UNIVERSIADE, BRONZO NELLA SPADA MASCHILE A SQUADRE A MEDAGLIA IL NAPOLETANO CUOMO

La quinta giornata dedicata alla scherma all’Universiade, al PalaUnisa nel campus di Baronissi, regala all'Italia altre medaglie. Bronzo per il team di spada maschile che vince per 45-33 il match per il terzo posto contro la Polonia conquistando un piazzamento sul podio.

La squadra degli spadisti, composta da Lorenzo Buzzi, Valerio Cuomo e Federico Vismara, ha esordito nel tabellone da 16 con il successo sulla Cina per 45-26. Nei quarti di finale gli azzurri hanno poi sconfitto l'Ucraina per 45-29. In semifinale lo stop per 45-38 contro la Corea, prima del riscatto nel match vinto sulla Polonia che è valso la medaglia di bronzo.

Valerio Cuomo, napoletano e figlio d’arte del commissario tecnico dell’Ital-spada Sandro, già olimpionico e indiscusso campione da spadista, è la prima medaglia campana per la scherma a Napoli 2019:

“Ci tenevo tantissimo a conquistare questa medaglia nell’Universiade di casa, davanti al pubblico campano dopo le emozioni della cerimonia d’apertura allo stadio San Paolo – ha detto Cuomo –. Dispiace per il podio sfuggito di un soffio nell’individuale ma questo terzo posto a squadre, che condivido con i miei ottimi compagni Lorenzo Buzzi e Federico Vismara, mi riempie d’orgoglio”.

UNIVERSIADE, IL GOLFO INCANTA IL TORNEO DI VELA A NAPOLI 2019

Il Golfo di Napoli torna sotto i riflettori internazionali.

Dopo le due edizioni dell’America’s Cup World Series del 2012 e 2013, le regate del torneo di vela di Napoli 2019, con le finali il 12 luglio, per un totale di trentadue regate, 16 per ciascun equipaggio, incantano la città che può vantare uno scenario unico al mondo.

Lo spettacolare campo di regata che affaccia su via Caracciolo coinvolge cittadini, spettatori e turisti, diventando un vero stadio del mare: oggi le prime 8 regate di qualificazione dei team con partenza dalla Rotonda Diaz.

Due gli equipaggi italiani in gara: Italia 1 con Rocco Cislaghi, Matilda Distefano, Ludovicac Misellati, Dimitri Peroni, e Italia 2 con un equipaggio tutto campano formato da Sara Scotto Di Vettimo, Vittoria Barbiero, Guido D’Errico, Giorgio Orofino. Proprio il team campano arriva secondo dopo la Finlandia nella seconda regata della giornata.

Ottime le condizioni meteo, con sole, vento favorevole e imbarcazioni di ultima generazione di classe monotipo RS 21, con 4 persone a bordo. Le regate di oggi prevedono il percorso a bastone con partenza-bolina-poppa-bolina-poppa-arrivo, con due giri per una durata di 15 minuti circa.

UNIVERSIADE, CALCIO: A BENEVENTO DOMANI C’È ITALIA – FRANCIA. IN PALIO LA SEMIFINALE

L’ennesima sfida. Domani a Benevento, 13 anni fa a Berlino. Stavolta tra Italia e Francia non c’è in palio la Coppa del Mondo, le chiavi in mano finite agli azzurri per il dominio del calcio mondiale, ma un posto tra le prime quattro nel torneo di calcio della 30ma Summer Universiade Napoli 2019.

Per gli azzurri, dopo i successi su Messico e Ucraina, l’occasione di una medaglia, un piazzamento di prestigio nella storia della competizione.

Appuntamento domani sera alle 21 al Vigorito di Benevento “un impianto di qualità con un terreno di gioco perfetto, come ho potuto constatare anche in altri stadi o campi di allenamento - dice il commissario tecnico dell’Italia, Daniele Arrigoni - certo spero di soffrire meno rispetto a Italia-Francia 2006, ma gli avversari sono forti, con grandi qualità individuali. Noi, però, giocheremo in casa ed è un fattore importante in questi eventi e sono certo che Benevento saprà sostenerci! Se passiamo – aggiunge - si va in zona medaglia.

Per quello che si è visto fino ad oggi solo il Giappone sembra superiore a tutti, noi siamo nel gruppetto alle spalle e l’esperienza già bella rischia di diventare fantastica…. Devo dire – conclude Arrigoni - che l’Universiade davvero mi sta sorprendendo per organizzazione e incrocio di culture diverse”.

A sostenere gli Azzurri anche un tifoso speciale, Massimo Oddo, Campione del Mondo a Berlino e medaglia d’oro all’Universiade di Sicilia 1997.

“In verità quando si affrontano i francesi – puntualizza Oddo - conta poco la competizione, Mondiali o Universiade. La rivalità è forte, storica e in questo caso c’è l’occasione di andare a medaglia. L’Universiade per me rappresenta un ricordo indelebile, in Sicilia – conclude Oddo - ho ottenuto il primo riconoscimento della mia carriera, ero giovane…”.

UNIVERSIADE, DALL’UNGHERIA A NAPOLI 2019 COME VOLONTARIA

È arrivata a Napoli quattro giorni fa per unirsi alle migliaia di volontari che in questi giorni stanno dando il loro prezioso contributo all’organizzazione della 30^ Summer Universiade. Reka Szabina Torok proviene dall’Ungheria. Il suo ruolo è quello di assistere le delegazioni nelle ‘venue’.

“Finora – dice - ho accompagnato gli atleti negli impianti della scherma e del nuoto”. È una ragazza che conosce molto bene le esigenze degli atleti. Lei stessa lo è stata.

“Da sportiva ho partecipato all’Universiade di Taipei due anni fa gareggiando come pattinatrice. A Napoli 2019 questa disciplina non c’è ma ho voluto ugualmente esserci e così – spiega - mi sono candidata come volontaria.

La cosa più bella di queste esperienze sportive internazionali è l’interazione con tanti coetanei da tutto il mondo. Con tanti si crea un rapporto di amicizia che dura oltre l’evento”.

A spingere Szabina a partecipare a Napoli 2019 è stato anche l’amore per l’Italia.

“Ho visitato anni fa le principali città turistiche italiane. Sono già stata anche a Napoli. Amo tantissimo Piazza del Plebiscito perché oltre ad essere una grande piazza è oltretutto bellissima. Attualmente vivo nel centro storico della città, un luogo suggestivo e molto antico, davvero affascinante. In Ungheria studio marketing all’Università e – aggiunge - al termine dei miei studi vorrei lavorare in questo settore nell’ambito degli eventi legati allo sport”.