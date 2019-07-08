12:48:00 Il lunedì all’Universiade presenta nel menù anche la vela, con le prime regate sul Lungomare di Napoli a partire dalle ore 17.

E dal mare alla piscina, per i tuffi alla Mostra d’Oltremare, dalle ore 10, ci sono Antonio Volpe dalla piattaforma dei 10 metri, poi Flavia Pallotta e Antonio Volpe nel Team Event, ore 14.15.

Nella scherma, al PalaUnisa di Baronissi, per i sedicesimi di finale della spada maschile alle 10.20 c’è l’Italia con Lorenzo Buzzi, Valerio Cuomo e Federico Vismara, contro la vincente di Cina-Portogallo.

Per il fioretto femminile a squadre ci sono Erica Cipressa, Camilla Mancini e Martina Sinigalia contro la vincente di Usa-Ungheria.

Per gli sport di squadra, la nazionale di calcio femminile è di scena a allo Stadio San Mauro di Casoria, alle 21, contro la Corea del Sud, mentre al PalaDelMauro di Avellino tocca all’Italbasket, ore 10.30, contro la Cina. Nel volley maschile, c’è Italia-Giappone alle 20 al PalaSele di Eboli.

Nella pallanuoto femminile alle ore 19.30 a Casoria c’è Italia-Russia e alla stessa ora, allo Stadio del Nuoto di Caserta, ci sono i colleghi azzurri in acqua, contro la Croazia.

Ma il programma dell’Universiade offre anche il tiro a segno, ore 8.30, al Padiglione 3 della Mostra d’Oltremare, poi la seconda giornata di taekwondo, al PalaCasoria dalle ore 9, il tiro a volo a Durazzano alle 10, stesso orario per il tennistavolo al PalaTrincone.

UNIVERSIADE, AL VIA L’ATLETICA: L’ITALIA DA MEDAGLIA

Sei-otto podi per il medagliere, a partire dalla stella, Ayomide Folorunso. L’Italia dell’atletica all’Universiade scalda i muscoli, si inizia domani alle ore 9 sulla pista dello Stadio San Paolo di Napoli.

La delegazione italiana gira intorno alla Folorunso, candidata a una medaglia nei 400 metri con un personale da 55.56 e anche la punta della 4x400 metri, in pista assieme al talento Ilenia Vitale.

Ma c’è altro, molto altro tra le frecce azzurre di scena al San Paolo, come Luminosa Bogliolo nei 100 hs, con un personale di 12.78, oppure Daisy Osakue nel lancio del disco, anche lei in fila per salire sul podio, con un personale di 61.35.

E ancora nel femminile, si candidano Eleonora Vandi negli 800 metri, Veronica Borsi nei 100 hs. Tra gli uomini la caccia alla medaglia coinvolge Luca Antonio Cassano sui 100 metri, Pietro Pivotto e Simone Tanzilli nei 200.

E infine c’è il capitolo half marathon con Federica Giacobazzi e marcia con Michele Antonelli, Maria Vittoria Becchetti ed Eleonora Dominici.

UNIVERSIADE: DOPPIETTA PER LARA MORI, ARRIVA L’ARGENTO DAL PALAVESUVIO

È argento dal PalaVesuvio per Lara Mori. Il “giglio” di Montevarchi, allenato da Stefania Bucci, con una spettacolare esibizione alla trave ha totalizzato 12.850 punti alle spalle della giapponese Hitomi Hatakeda, medaglia d’oro con 13mila punti.

Al terzo posto la russa Uliana Perebinosova (12.800).

Dopo il bronzo storico di squadra per l’artistica femminile con Carlotta Ferlito e Martina Rizzelli, la giovane toscana bissa e conquista il podio.

Tutti col fiato sospeso mentre volteggiava sulla trave e grande esultanza di pubblico in un PalaVesuvio stracolmo di spettatori:

“Sono felicissima - ha dichiarato la Mori - per me questa medaglia vale molto perché la trave è sempre stato un attrezzo dove posso puntare ma si può anche sbagliare. Sono contenta di aver fatto tutte e tre le gare giuste sulla trave e sono davvero soddisfatta”.

Al quinto posto arriva invece Carlotta Ferlito che a breve si esibirà nel corpo libero.

UNIVERSIADE, CENTOMILA BIGLIETTI VENDUTI. BOOM DEL NUOTO, SORPRESA TUFFI. BENE BASKET E PALLANUOTO

Centomila biglietti venduti ai quali si devono aggiungere le migliaia di Promo Card distribuite tra scuole e associazioni sportive.

Dopo appena quattro giorni effettivi di gare il bilancio delle presenze nelle Venue della 30ma edizione della Summer Universiade Napoli 2019 fa segnare un trend assolutamente positivo.

Il dato, fornito dall’ufficio ticketing del Comitato Organizzatore, va poi letto analiticamente. E se il calcio, in attesa degli scontri diretti e delle partite ad eliminazione diretta, ancora non è decollato in termini di presenze allo stadio, è il nuoto, trascinato dall’effetto Scandone, a far registrare numeri record.

Oltre 8mila i biglietti venduti fino ad oggi, con una larghissima presenza di napoletani e campani ma anche tanti appassionati giunti da ogni parte d’Italia. Fino a mercoledì – giornata di chiusura del programma – previsto il sold out.

Rimanendo tra gli sport acquatici va salutato con stupore il dato relativo alle presenze alla piscina della Mostra d’Oltremare. Grazie al restyling del trampolino, Napoli ha scoperto la bellezza e l’eleganza dei tuffatori: quasi 4mila i biglietti venduti.

In ascesa anche il dato relativo alla pallanuoto (4mila ticket staccati al botteghino) dove, evidentemente, il numero di presenze tra gli impianti di Caserta e Casoria è destinato a crescere con l’approssimarsi degli scontri diretti. Molto bene, al netto dell’incerto cammino dell’Italia, anche il dato relativo al basket che ha fatto registrare tra le quattro Venue interessate dal torneo circa 12mila presenze.

Sorprendente il dato delle presenze al Palavesuvio riscoperto dopo gli imponenti lavori di riqualificazione. La ginnastica artistica è stata seguita in media da 1500 spettatori al giorno (dato che non comprende anche in questo caso le Promo Card che danno l’accesso gratuito), numero destinato a crescere con l’ingresso sulla scena delle Farfalle Azzurre e lo start del programma della ginnastica ritmica.

Soddisfacente anche il dato relativo alla scherma. Il Palaunisa di Fisciano, trasformatosi in un’autentica roccaforte azzurra, ha già conteggiato 2000 biglietti venduti.

UNIVERSIADE, NUOTO: LA 4X200 FEMMINILE SI ARRENDE SOLO AGLI USA

Impresa azzurra nella finale della 4x200 femminile. Qualificatosi alla finale con il sesto tempo, il quartetto italiano composto da Origlia, Caponi, Scarabrelli e Ongaro ha conquistato una brillantissima medaglia d’argento alle spalle degli USA e precedendo la Russia.

Prestazione entusiasmante quella delle azzurre che fino a metà gara hanno tenuto testa alle strafavorite statunitensi per poi controllare il prepotente ritorno delle russe e chiudere in scioltezza al secondo posto.

I tempi ottenuti nelle qualificazioni non lasciavano sereno il team Azzurro che invece ha saputo sfoderare una grande prestazione proprio nell’attesissima finale scatenando l’entusiasmo dei 2000 spettatori presenti sugli spalti della Scandone.

UNIVERSIADE, L’ORA DEL TAEKWONDO

Il PalaCasoria, tra bambini in festa, genitori che preferiscono il tatami al mare e campioni olimpici in prima fila come Mauro Sarmiento, ha battezzato questa mattina l’avvio del torneo di taekwondo, una delle competizioni più attese per la spettacolarità degli atleti.

Nell’impianto di Casoria, uno dei primi messi a punto dal Comitato Organizzatore di Napoli 2019, è attesa la performance dei migliori interpreti della specialità fino al 13 luglio.

L’Italia si presenta con una squadra altamente competitiva: nella Nazionale combattimento con prospettive di medaglia ci sono Antonio Flecca (-58 kg),

Simone Crescenzi (-63 kg),

Roberto Botta (-80 kg),

Erica Nicoli (-53 kg),

Daniela Rotolo (-67 kg)

e Natalia D’Angelo (-73 kg).

Nella Nazionale Forme/Freestyle, occhi puntati su Umberto Pastore ed Elena Blundo nell’individuale.

UNIVERSIADE: SILVIA SCALIA BRONZO NEI 100 METRI DORSO

Silvia Scalia ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 dorso femminili. Ancora una medaglia dalla Piscina Scandone, ancora un bronzo per l’Italia che vede così crescere il suo medagliere.

In lotta per l’oro fino ai 75 metri la giovane sprinter italiana, primatista dei 50 metri, ha pagato a caro prezzo il prepotente ritorno delle avversarie, le americane Berkoff e Haan, confermando anche nello splendido impianto partenopeo di avere nelle corde soprattutto la distanza più breve.

UNIVERSIADE, ARGENTO ITALIA CON LA SPADA FEMMINILE

Al PalaUnisa, nel campus di Baronissi, la quarta giornata dedicata alla scherma all’Universiade Estiva Napoli 2019 regala all'Italia la nona medaglia: è l'argento della squadra spada femminile, sconfitta solo in finale dalla Russia per 45-40 al termine di un match molto equilibrato e deciso nelle battute conclusive. Stop ai quarti di finale, invece, per il team di sciabola maschile.

Il terzetto italiano delle spadiste, composto dalla medaglia di bronzo individuale Roberta Marzani, Eleonora De Marchi e Nicol Foietta, ha debuttato nel tabellone dei 16 superando il Giappone per 45-29.

Poi le azzurre hanno battuto nei quarti di finale 40-26 l'Ungheria e in semifinale hanno sconfitto la Polonia per 45-36 prima del ko contro le russe, valso il secondo gradino del podio.

La squadra degli sciabolatori, invece, con Matteo Neri, reduce dal terzo posto individuale, Dario Cavaliere e Alberto Arpino (che ha preso il posto dell’infortunato Francesco D’Armiento), ha esordito superando l'Ucraina per 45-34 ma nei quarti di finale si è arresa alla Corea per 45-34 chiudendo al settimo posto.

L'Italia è in testa al medagliere della scherma con due ori, tre argenti e quattro bronzi.

UNIVERSIADE, GINNASTICA ARTISTICA: FERLITO CONQUISTA L’ORO E IL PALAVESUVIO

Il finale più bello ed atteso. Con una splendida esibizione nella specialità nella quale sa esprimersi al top, Carlotta Ferlito, beniamina indiscussa del Palavesuvio ha conquistato il gradino più alto del podio: la medaglia d’oro nel corpo libero alla 30^ Summer Universiade Napoli 2019.

Finale migliore per il programma di ginnastica artistica che da domani passerà il testimone alla ritmica davvero non poteva esserci. Trascinata dal pubblico di Ponticelli, numerosissimo e caloroso presente sulle gradinate del rinato palasport, la Ferlito – ultima tedofora prima del “calcio” di Insigne alla cerimonia di apertura al San Paolo - ha sciorinato il meglio del suo repertorio staccando nettamente le sue avversarie.

Immancabile il selfie a fine gara ad immortalare un’indimenticabile giornata.

“Nel corpo libero – ha commentato Carlotta Ferlito - sapevo di poter vincere, ho cercato di fare del mio meglio e poi il pubblico mi ha caricato tantissimo. Sono contenta di aver vinto l’oro all’Universiade qui a Napoli dove i tifosi mi hanno accolto benissimo e coccolato come neanche immaginavo. Grazie a tutti è stata un’avventura fantastica”.

UNIVERSIADE, GLI AZZURRI DEL RUGBY SALUTANO E RINGRAZIANO NAPOLI 2019

Con la fine del torneo di rugby che ha visto nella finale odierna disputatasi nel campo dell’area ex Nato di Bagnoli a Napoli la vittoria del Giappone sul Sudafrica, la nazionale azzurra prima di lasciare il capoluogo partenopeo ha voluto salutare il Commissario Straordinario, Gianluca Basile, a bordo della nave Costa Victoria, una delle due grandi imbarcazioni da crociera che ospita il Villaggio Atleti di Napoli.

È seguito uno scambio di dono tra gli azzurri e il Comitato Organizzatore. “Il rugby – ha detto Basile - è il primo sport a squadra che termina il suo torneo all’Universiade Napoli 2019. Un’esperienza positiva la loro partecipazione a cui facciamo un in bocca al lupo per le prossime avventure sportive.

È stato un torneo di elevatissimo livello, molto spettacolare. Ringraziamo il team azzurro per la loro partecipazione”.

Orazio Arancio, capo della delegazione azzurra di rugby a Napoli 2019, commentando i risultati del torneo, ha aggiunto:

“Siamo un po' delusi perché avevamo lavorato bene, potevamo andare in finale e contribuire al Medagliere della spedizione italiana.

Siamo usciti per un soffio, avendo battuto sia la Francia che il Canada, poi purtroppo la prima partita c’ha penalizzato, forse per l’emozione. Non siamo riusciti a qualificarci in semifinale nonostante abbiamo vinto due partite su tre. Ciononostante, abbiamo onorato la nostra maglia, la nostra Federazione, e di questo siamo orgogliosi.

Adesso – prosegue - abbiamo un impegno importante come le qualificazioni alle Olimpiadi che iniziano la settimana prossima e, subito dopo, un impegno ancora più importante in Polonia dove andremo a giocarci un accesso al torneo di Hong Kong, che dà l’accesso alle World Series. Vorrei ringraziare il Comitato Organizzatore, il Commissario Basile e il Presidente della Regione Campania, perché qui a Napoli si lasciano in eredità 4 campi, tra cui l’Albricci, che permetteranno al rugby campano e napoletano di ricrescere. Sono sicuro che il rugby campano con questi impianti potrà ritornare ad essere un giorno Campione d’Italia come lo fu tanti anni fa”, conclude.

UNIVERSIADE, NEOZELANDESI ENTUSIASTI DELLA SCANDONE “È COME IL COLOSSEO”

“La Piscina Scandone è una struttura acquatica splendidamente rinnovata che ha tutto ciò che rende famoso il design italiano, il famoso italian beauty.

Gli spalti in marmo bianco italiano, il modo in cui è progettato questo impianto ti fanno sentire come se fossi nel Colosseo, in procinto di assistere alla lotta dei gladiatori”.

Lo afferma l’ex campione di nuoto Byron Reid, attuale team manager della squadra neozelandese di nuoto all’Universiade Napoli 2019. “L'ospitalità e la cordialità mostrata dalle centinaia di volontari e membri dell'organizzazione è eccezionale”, aggiunge, per poi ringraziare l’ingegnere napoletano Giovanni Capizzi, fornitore ufficiale di Napoli 2019, “per il lavoro magistrale realizzato nel mantenere perfetta la qualità dell'acqua per i nostri atleti”.

Parole di encomio per l’impianto di Fuorigrotta anche dallo specialista di dorso nei 200, il neozelandese Kane Follows, che definisce la Scandone una piscina “eccezionale”, e la qualità dell’acqua "buona come in nessun’altra parte del mondo”.

UNIVERSIADE: PALLAVOLO, ITALIA SUPERA IN RIMONTA L’ARGENTINA

Il PalaSele di Eboli si infiamma con il successo dell’Italia sull’Argentina, in cinque set, nel torneo di pallavolo maschile della 30^ Summer Universiade.

Una rimonta spettacolare da parte degli azzurri, sotto di due set contro i sudamericani e poi tornati in partita alzando il ritmo e migliorando le percentuali in attacco.

“Sono soddisfatto – ha dichiarato il coach azzurro Gianluca Graziosi - questo gruppo si sta conoscendo giocando, molti di loro arrivano dalla Volley National League: ci siamo allenati poco tempo assieme, quindi più giochiamo e meglio si creano automatismi in campo. Bisogna fare i complimenti all’Argentina che ha difeso su ogni palla con interventi incredibili. Per la difficoltà della partita e per come si era messa, siamo davvero soddisfatti”.

Per l’Italia è la seconda vittoria dopo l’esordio vincente con la Svizzera. La prossima sfida sarà contro il Giappone, domani sera alle 20 al PalaSele.