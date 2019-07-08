mucherino
10:41:22 Il giardino di Maria Carolina attiguo alla Reggia di Caserta anche quest'anno per la quarta volta consecutiva sta ospitando ormai la piu' prestigiosa importante manifestazione Campana gastronomica pizza Expo 2019 Food Made in Sud che per 5 giorni (3luglio al 7 luglio) sta animando l'atmosfera casertana con numerose attivita' ed iniziative.

Ad arricchire il ad Arricchire il palinsesto gli organizzatori hanno invitato diversi artisti come Enzo Avitabile Franco Ricciardi Federico Salvatore che hanno saputo dominare la scena.

Tra i nomi anche quello del cantante Antonello LACUSTIKA che per la serata del 4 luglio ha riscaldato il pubblico con il suo intenso repertorio fatto di cover ed inediti con originale animazione ed energia punto oltre un'ora di musica coinvolgente che ha fatto ballare partecipare circa diecimila persone intervenute.

Un vero e proprio Show in cui Antonello ha esordito inizialmente sul palco del pizza Expo da solista punto nella seconda parte invece la sua band formata da Guido della Gatta (chitarrista Sanremo Rai) Davide de Blasio (chitarrista professionista) Giusy Franzese (bellissima e virtuosissima bassista) ed in fine alla batteria Il piccolo Andrea Farina (di soli 13 anni ma gia' un fenomeno al quale anche quest'anno Lacustika orgogliosamente  ha dato l’opportunita' di salire sul palco dell’Expo) lo ha accompagnato nell'esecuzione  di brani estratti anche dal suo CD brani come la nostra immagine e quelli come me.

Una standing ovation durante la riproposizione del brano "il tempo di morire" di Battisti la cui voce calda e profonda di Antonello ha decisamente segnato uno dei momenti più romantici della serata.

Una full immersion di emozioni musicali che soltanto un attento conoscitore  come Antonello Lacustika  poteva regalare.

Dopo anni trascorsi ad occuparsi dell'intertainment in vari locali Campania e non solo ricordiamo che ora il nostro "cantaanimaautore" (neologismo per lui creato) si sta imponendo gradualmente sulla scena non solo regionale.

Al suo attivo vanta numerose presenze in TV e in contest di carattere nazionale oltre a rivestire l'importante ruolo di supporter di artisti di notevole fama. 

 

