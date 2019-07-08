10:23:55 Sradicano la porta di ferro del Peter’s bar in via Matteotti a Macerata Campania, portano via due slot machine e la cassa e scompaiono nel nulla.

E’ successo tutto in pochi secondi: i malviventi hanno agganciato la porta d’ingresso con un gancio, l’hanno tirata via con un camion su cui, poi, hanno caricato le slot e la cassa.

Sono stati rapidissimi perché all’arrivo del titolare avvisato dall’allarme, lo spettacolo era sconfortante: distrutto l’ingresso e portati via gli apparecchi elettronici.