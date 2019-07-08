mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
come si vota
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

10:23:55 Sradicano la porta di ferro del Peter’s bar in via Matteotti a Macerata Campania, portano via due slot machine e la cassa e scompaiono nel nulla.

E’ successo tutto in pochi secondi: i malviventi hanno agganciato la porta d’ingresso con un gancio, l’hanno tirata via con un camion su cui, poi, hanno caricato le slot e la cassa.

Sono stati rapidissimi perché all’arrivo del titolare avvisato dall’allarme, lo spettacolo era sconfortante: distrutto l’ingresso e portati via gli apparecchi elettronici.

 

FIAS_CASERTA
open day
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:464 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:284 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:310 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next