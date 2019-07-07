Un attentato incendiario è stato compiuto a Napoli ai danni dello scooter del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, protagonista di diverse battaglie contro l'illegalità.

Oggi, come rende noto lo stesso consigliere, ignoti hanno dato fuoco al suo scooter mentre stava effettuando, con il consigliere della prima Municipalità, Gianni Caselli, un sopralluogo nella zona di Riva Fiorita "per monitorare il problema dei parcheggiatori abusivi della zona".

"Un gesto criminale e vigliacco, che di certo non fermerà la mia determinazione nel portare avanti la battaglia per la legalità in questa città - dice Borrelli - Non ho mai avuto paura delle intimidazioni ricevute che, per quanto mi riguarda, sono il segno che stiamo lavorando nella giusta direzione. Il mio scooter era già stato oggetto di altre rappresaglie dopo le denunce ad alcuni parcheggiatori abusivi. I delinquenti devono sapere che non arretreremo di un solo centimetro, anzi saremo ancora più duri".

“Quanto accaduto al collega Borrelli è preoccupante, confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine per consegnare alla giustizia gli autori di questo atto delinquenziale. A Francesco la piena solidarietà per un episodio che va condannato con forza, sono certo non si lascerà intimidire”.

A dichiararlo è il consigliere regionale Gianpiero Zinzi.

"All'amico e collega consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, rivolgo tutta la mia solidarietà e vicinanza personale per il grave atto intimidatorio subito nella giornata di oggi a Napoli, mentre stava - come sempre - svolgendo attività in difesa dei cittadini e contro l'illegalità. Avanti a testa alta Francesco, non ci piegheremo."

Così il consigliere regionale Giovanni Zannini, nel commentare l'atto intimidatorio nei confronti del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli questa mattina a Napoli, dove alcuni malviventi hanno incendiato il suo scooter.

“Solidarietà al collega Francesco Borrelli per il vile atto intimidatorio subito. Certo che la giustizia farà il suo corso e che il responsabile non resterà impunito”.

Lo scrive su Twitter il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro.