NAPOLI. Uno spettacolo per bambini che ha saputo far sorridere anche i più grandi: la Cenerentola raccontata dagli attori della compagnia Il Demiurgo ieri sera nell'arena di città della Scienza a Napoli è stata questo.

La compagnia, infatti, ha saputo rileggere il classico per bambini con la solita sagacia regalando momenti di ilarità e di musica che non hanno fatto perdere, però, la magia della fiaba.

L’interattività con il pubblico, il gran ballo a palazzo, diventato un ballo di gruppo a cui hanno partecipato attori e piccoli spettatori ha esaltato la capacità del casto di coinvolgere gli spettatori.

Andiamo a comandare di Rovazzi, il Despacito sono diventati quasi naturali nel racconto che la compagnia ha dato della storia della sguattera che diventa principessa.

I tratti grotteschi delle sorellastre, la forza scenica della matrigna, esaltano la figura di Cenerentola che, fa della sua ingenuità mista a goffaggine, dei tratti che la rendono simpatica al pubblico che la guarda che trova facilità ad entrare in empatia con lei.

La grande novità, poi, è la fata madrina che permette a Cenerentola la trasformazione da serva a principessa.

La sua è una presenza divertente, ma, al contempo, risolutiva nelle sorti del racconto.

Il risultato è una rappresentazione che, pur tenendo fede all’impronta classica della favola, regala colpi a sorpresa e riesce a catturare l’attenzione del pubblico per tutto lo spettacolo.