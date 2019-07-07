09:31:03 Mercoledì 3 luglio si è riunito il Direttivo di LEGA SALVINI PREMIER della città di Mondragone presso la sede del Partito in via Nazario Sauro N. 4, sede inaugurata il 27 Aprile 2017 dall'allora Vicepresidente di Noi con Salvini Sen Raffaele Volpi, oggi Deputato, Sottosegretario alle Forze Armate e Coordinatore della Lega in Campania.

I componenti del Direttivo, oltre all' Ing. Raffaele Pero Commissario Cittadino, sono: Mario Caramanica, Francesco Grammatico, Troianiello Pasquale, Andrea Limone, Armando Miraglia, Fabio Fusco, Emilio Malagisi, Nocella Annalisa, Irene De Simone, ogniuno di loro con delega e mansioni e fa da riferimento ad un proprio gruppo.

Il partito Lega a Mondragone non ha consiglieri nel consiglio comunale in quanto nelle scorse elezioni amministrative non ha preso voti sufficienti per essere rappresentato.

La discussione della riunione é stata sull'organizzazione per l'imminente tesseramento ed i gazebo da allestire con i turni degli addetti, vista la grande importanza che rivestirà il tesseramento per la nuova struttura organizzativa della Lega in Campania. Il tutto dipenderà anche dallo Statuto della Lega Campana, non ancora reso pubblico, che detterà le modalità con le quali si organizzerà e crescerà il nuovo partito.

Il giorno 05 luglio c.a. il Segretario della Lega Matteo Salvini ha comunicato che l'On. Gianluca Cantalamessa é stato promosso a Presidente della Lega in Campania ed ha nominato Coordinatore Regionale il Sottosegretario alle Forze Armate On. Raffaele Volpi, e con l'aiuto del dell'On. Valentino Grant Deputato Europeo e Socio Fondatore della Lega Campana di sicuro si raggiungeranno i traguardi previsti.

Il Partito Lega a Mondragone, dal risultato del 3,31% delle scorse elezioni amministrative del 2017, si è strutturato e con l'affermarsi di Matteo Salvini leader in Italia, ed anche con la presenza e il lavoro dei rappresentanti del Direttivo a Mondragone, ha raggiunto la percentuale alle Elezioni Europee del 2019 il 30,14% diventando il primo partito a Mondragone e raggiungendo nella provincia di Caserta la percentuale più alta tra i comuni con popolazione maggiore di 15000 abitanti.

Il commissario Cittadino Ing. Raffaele Pero ed il Direttivo auspicano una campagna di tesseramento proficua con l'adesione di quanti più cittadini possibile ed adesioni al Partito di persone qualificate e degne sulle quali far crescere la speranza di aspettative realizzate di questa nostra bella ed amata città, Mondragone, dalle potenzialità non ancora immaginate ed inespresse.

Ing. Raffaele Pero

Commissario Cittadino Lega