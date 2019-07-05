mucherino
13:52:06 Grande successo a Villa Literno per la prima serata della quarta edizione della Festa del Pomodoro, promossa dall'associazione Oro Rosso: oltre 2500 gli spettatori di una serata che ha coniugato la promozione dell'oro rosso liternese e lo spettacolo.

Nella scia delle iniziative affiancate per il Carnevale liternese, un buon risultato è stato raggiunto dalla comunicazione web assicurata alla manifestazione da AlphaDelta, che ha condiviso l'obiettivo di promuovere ed animare il territorio liternese all'insegna dei suoi prodotti tipici e delle eccellenze che muovono l'economia locale.

L'associazione Oro Rosso da tempo è impegnata in queste attività e, anche questa volta, ha scelto la formula di un'offerta integrata per rilanciare il pomodoro locale, con spettacoli e ricette della tradizione popolare in un contesto di armonia, festa e condivisione con l'intera comunità con quanti, da varie parti della Campania, hanno raggiunto Villa Literno per la manifestazione.

