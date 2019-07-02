21:49:03 CASERTA. Il Tar del Lazio ha infatti accolto i ricorsi presentati e ha annullato le correzioni dei compiti dei partecipanti: finisce nella bufera il concorso per dirigenti scolastici.

Secondo i giudici del tribunale amministrativo, infatti, le griglie di correzioni preparate non andavano bene per la presenza di commissari incompatibili con il loro ruolo.

In Campania i ricorrenti sono più di 500 seguiti dagli avvocato Guido Marone e dal casertano Pasquale Marotta. I candidati impegnati nelle prove sono stati 34850 e alla fine solo 3785 sono riusciti ad arrivare all’orale, tra questi 425 campani. I posti messi a bando sono 2925.

Per il Miur una bella gatta da pelare: è impossibile ripetere la prova, ma è altrettanto complicato garantire l’imparzialità nella correzione, visto che non c’è più l’anonimato.