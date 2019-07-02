15:00:07 Dallo scorso 26 giugno l'Esercito Italiano, al fine di incrementare le misure di sicurezza a tutela della 30^ Summer Universiade di Napoli, ha schierato una task force di circa 500 soldati impiegati nella sorveglianza dei siti di gara ed obiettivi sensibili interessati all’evento, dislocati nelle cinque province della Regione Campania.

Uomini e donne in divisa vegliano sulla sicurezza e la tranquillità di atleti e delegazioni in perfetta sintonia con lo spirito dell’Esercito Italiano, sempre in prima linea in occasione di eventi e manifestazioni sportive di respiro internazionale e di grande complessità organizzativa in considerazione del grande flusso di partecipanti.

Tale dispositivo messo in piedi dall’Esercito Italiano si aggiunge a quello già in atto per l’Operazione "Strade Sicure" e servirà a garantire la sicurezza, in concorso alle Forze di Polizia, durante la manifestazione sportiva che si svolgerà dal 3 al 14 luglio nelle cinque provincie della Campania in simbiosi con lo spirito dell’Universiade, manifestazione sportiva multidisciplinare che vede la partecipazione di atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo.

UNIVERSIADE: AL VIA I TUFFI ALLA MOSTRA D’OLTREMARE

PRESENTE SUGLI SPALTI ANCHE IL MITO KLAUS DIBIASI

Con il balzo del cinese Liu nella gara di tuffi alla Piscina della Mostra d’Oltremare si è aperta ufficialmente l’Universiade di Napoli, in attesa della cerimonia di inaugurazione della manifestazione, in programma domani alle 21 allo Stadio San Paolo. Entusiasmo sugli spalti e ospiti di eccezione, come il fenomeno dei tuffatori italiani, Klaus Dibiasi, due medaglie d’oro all’Universiade di Torino nel 1970 nella sua straordinaria carriera e spesso in gara a Napoli negli anni Settanta.

“È una grande emozione essere qui oggi, ho saltato la prima volta qui nel 1963 e l’ultima volta nel 1976, la Piscina è in condizione straordinaria, è stato fatto un gran lavoro e potrà ospitare dopo l’Universiade altri grandi eventi internazionali.

D’altronde a Napoli c’è grande tradizione, ricordo tante persone intorno al piano vasca prima dei miei tuffi o di quelli di Giorgio Cagnotto. Spero che Napoli 2019 apra la porta a un futuro importante per i tuffi in Italia”.

UNIVERSIADE, LA TORCIA CONCLUDE IL SUO PERCORSO. OGGI L’ULTIMA TAPPA A NAPOLI

Da Torino, città che ha ospitato la prima Universiade 60 anni fa, passando per Losanna, attraversando l'Italia e le province della Campania, la Torcia di Napoli 2019, benedetta anche dal Papa in Vaticano, termina il suo percorso nella città ospitante i giochi.

Oggi, alle ore 18.30 in Piazza Municipio, sarà il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris ad accendere la prima fiaccola dalla lanterna. Altri undici tedofori faranno sfilare la Torcia attraversando Piazza del Plebiscito, fino al lungomare Caracciolo.

Tra questi i campioni campani Sandro Cuomo, Franco Porzio, Giuseppe Abbagnale, Mauro Sarmiento, Giuseppe Di Capua e Maria Felicia Carraturo.

L'ultimo tedoforo, Oleg Matytsin Presidente della FISU, giungerà in Piazza Vittoria dove, ad accogliere la Torcia, ci saranno le istituzioni cittadine e i Rettori delle Università campane.

Domani, mercoledì 3 luglio, alle ore 11, la Torcia sarà esposta nella Sala dei Tirannicidi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, nell'ambito del percorso espositivo della mostra "Paideia", prima di essere consegnata, dal Direttore del MANN Paolo Giulierini, al Comitato organizzatore dell'Universiade Napoli 2019.

La torcia farà infine il suo ingresso, alle ore 21, allo Stadio San Paolo, per la Cerimonia di Apertura dei Giochi.

UNIVERSIADE, TUTTO PRONTO PER LA CERIMONIA INAUGURALE

DOMANI LA GRANDE FESTA AL SAN PAOLO

Il simbolico grande abbraccio del golfo di Napoli accoglierà, domani 3 luglio, gli oltre 30 mila spettatori attesi allo Stadio San Paolo per assistere alla Cerimonia di Inaugurazione della 30^ Summer Universiade Napoli 2019.

Presentata questa mattina al Media Press Centre della Mostra d'Oltremare di Napoli, dal Direttore Creativo Marco Balich e dalla regista Lida Castelli, la cerimonia che si preannuncia come uno show di suggestioni ed emozioni.

“Non mancheranno i colori e i suoni di Napoli e della Campania all'interno di uno spettacolo che vuole essere un tributo all'Italia tutta” ha commentato Balich.

“La Cerimonia di inaugurazione è sicuramente il momento più atteso ed emozionante di questa straordinaria manifestazione. Domani assisteremo ad una serata unica, all'insegna dello sport, dello spettacolo, dell'unione e della fratellanza” ha dichiarato Annapaola Voto, direttore Area Istituzionale e Cerimonie del Comitato Organizzatore.

Biglietti sold out già da giorni ma la diretta tv di RAI2, dalle ore 21, consentirà a tutti coloro che non saranno al San Paolo di non perdere l’emozionante spettacolo.

Il Comitato Organizzatore invita coloro che assisteranno alla Cerimonia di Inaugurazione di raggiungere lo Stadio San Paolo di Fuorigrotta utilizzando i trasporti pubblici, potenziati per l’occasione fino a tarda serata, per limitare il traffico e agevolare i controlli di sicurezza.

UNIVERSIADE: DISPOSIZIONI DI ACCESSO AL SAN PAOLO PER CERIMONIA INAUGURALE

INDICAZIONI SU VIABILITÀ E TRASPORTI

In vista della Cerimonia di Apertura della 30^ Summer Universiade, in programma domani, mercoledì 3 luglio alle ore 21, allo Stadio San Paolo di Napoli, si informa che per raggiungere i seguenti Settori: Tribuna Posillipo, Tribuna Centrale Inferiore Scoperta, Tribuna Centrale Inferiore Coperta, Tribuna Laterale “A” Ospiti, Tribuna Laterale “A” Inferiore, è necessario accedere da Piazzale Tecchio e non dagli ingressi di Via Claudio lato piazza Gabriele D’Annunzio.

Allo Stadio di Fuorigrotta si potrà accedere, a partire dalle ore 18, solo con un regolare biglietto o accredito. Non è prevista la vendita dei tickets ai botteghini.

Il Comitato Organizzatore Napoli 2019 invita a raggiungere l’impianto utilizzando i mezzi pubblici per ridurre l’afflusso di mezzi nelle aree adiacenti lo stadio.

A tal proposito la Linea 2 del servizio metropolitano di Trenitalia, per la giornata di domani, mercoledì 3 luglio, prolungherà l’orario di servizio fino alle ore 1.30, mentre il servizio Anm della Linea 1 della metropolitana sarà attivo fino alle ore 2. Rafforzati anche i collegamenti bus da e per Fuorigrotta.

Per motivi organizzativi e di sicurezza alcune zone saranno precluse all’accesso. Dalle ore 7 di domani, mercoledì 3 luglio, e fino al termine della Cerimonia Inaugurale, è prevista la chiusura di via Tansillo, nel tratto che va da via Giambattista Marino a via Galeota.

Dalle ore 17 invece sarà in vigore il consueto dispositivo attuato durante le partite di calcio. Dalla mezzanotte del 2 luglio e fino al termine della manifestazione verrà chiusa Viale Marconi.

Per quanto riguarda i divieti di sosta nell’area dello Stadio San Paolo verrà attuato il seguente dispositivo: dalla mezzanotte del 2 luglio il divieto interesserà Viale Kennedy, da Piazzale Tecchio fino all’altezza del civico 143/147.

È in vigore già da oggi il divieto di sosta nel piazzale antistante tutti i parcheggi dello stadio.

UNIVERSIADE: ESAURITI I BIGLIETTI PER I DISABILI

Sono terminati in pochi giorni tutti i posti gratuiti previsti per i diversamente abili per la Cerimonia di inaugurazione dell’Universiade di domani, 3 luglio, allo Stadio San Paolo.

I posti a disposizione erano una settantina di cui 25 riservati alle carrozzine. L’assistenza sarà fornita dall’Unione Nazionale Italia Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (U.N.I.T.A.L.S.I).

L’appuntamento per tutti gli accreditati è domani alle 19.30 davanti all’ingresso 1 dello Stadio San Paolo, dove ci sarà l’accoglienza del personale Unitalsi.

L’Unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali darà assistenza ai diversamente abili anche in alcune gare, in base alle richieste pervenute. In questo caso si potranno ritirare i biglietti direttamente sui singoli campi di gara. Per tutte le informazioni si può chiamare l’Unitalsi sezione Campana allo 081444483 o scrivere una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.