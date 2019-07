20:11:31 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Nell’ambito delle attività poste in essere dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Mirra con l’assessore al ramo Claudia Imparato relativamente alla gestione degli impianti sportivi, questa mattina c’è stato il via libera dalla Giunta Municipale alla disposizione degli atti volti ad una gara per la gestione pluriennale, e per la precisione per 10 anni, dello stadio comunale “Mario Piccirillo”.

L’iter avviato dall’amministrazione mira in sostanza ad incentivare la promozione e la partecipazione allo sport valorizzando, allo stesso tempo, il miglior utilizzo possibile delle strutture sportive attraverso un rapporto tra pubblico e privato che preveda anche investimenti e migliorie agli stessi impianti da parte delle società che li andranno a gestire.

Nelle more della nuova gara pluriennale, rispetto al campo sportivo “Mario Piccirillo”, unica struttura cittadina abilitata al gioco del calcio agonistico delle compagini sportive sammaritane regolarmente iscritte al campionato F.I.G.C. e che, in quest’ultima stagione calcistica ha fatto vivere numerose emozioni grazie ai successi dell’A.S.D. Gladiator 1924, la struttura è stata concessa in via temporanea alla stessa società sportiva per tutta la durata dalla prossima stagione agonistica e precisamente fino al 30 giugno 2020.

Tale concessione, in uso temporaneo, è necessaria anche al fine dell’inoltro della richiesta di ammissione al prossimo campionato di calcio nonché per la partecipazione della squadra giovanile ai campionati organizzati dalla F.G.C. - L.N.D. Campania.