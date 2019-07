16:50:35 Il Comitato Organizzatore della 30^ Summer Universiade informa che per la Cerimonia di apertura prevista il 3 luglio, alle ore 21 allo Stadio San Paolo, i settori disponibili sono tutti esauriti.

Per ragioni di sicurezza, non sarà autorizzata l’entrata allo stadio senza ticket, intero o ridotto. I bambini under 10, sprovvisti di biglietto, non potranno purtroppo accedere alla manifestazione, anche se accompagnati da adulti in possesso di regolare biglietto.

Si precisa inoltre che i posti riservati ai disabili, gestiti da UNITALSI, sono disponibili fino ad esaurimento, in base alla capienza dell’impianto.

I cancelli dello Stadio San Paolo saranno aperti dalle ore 18.00 per agevolare il flusso degli ingressi.

UNIVERSIADE: IN CAMPO L’ITALIA DEL CALCIO. ALL’ARECHI GLI UOMINI SFIDANO IL MESSICO, LE DONNE IL GIAPPONE

Nell’estate delle occasioni mancate ci proverà la Nazionale Universitaria a centrare il bersaglio grosso. L’avventura degli Azzurri del CT Arrigoni alla 30ma Summer Universiade Napoli 2019 sta per cominciare.

Domani, 2 luglio (fischio d’inizio alle 21) allo stadio Arechi di Salerno, l’Italia affronterà il Messico nella gara inaugurale del girone. Dodici le formazioni impegnate nella sfida per vincere l'oro che nelle ultime Universiadi è andato al Giappone.

L’Italia è logicamente tra le favorite ma occhio anche ad altre realtà di grande blasone come Brasile, Francia, Argentina e Uruguay.

“Rispettiamo tutte le avversarie - dice il CT Arrigoni - noi incontriamo Messico e Ucraina nel girone, intanto cerchiamo di cominciare bene, e poi vedremo.

Ho a disposizione un bel gruppo – prosegue - e i ragazzi hanno sempre risposto nel modo giusto in questi giorni, sia in campo che fuori. È lo spirito giusto per affrontare e giocare questa Universiade che dal punto di vista tecnico, anche in considerazione delle nazionali presenti si preannuncia estremamente equilibrato e spettacolare”.

Gli Azzurri hanno fissato al Campus Universitario dell'Università degli studi di Salerno il loro quartier generale, la location che meglio incarna lo spirito della manifestazione. "Un’atmosfera magica, quanto ci attendevamo.

Ora abbiamo sola tanta voglia di cominciare – conclude Arrigoni - è quasi più difficile gestire l'attesa che entrare in azione”.

Ad anticipare la Nazionale di Arrigoni, alle 18, sempre allo stadio Arechi di Salerno, scenderanno in campo le Azzurre allenate dal CT Leandri che sfideranno il quotatissimo Giappone.

Grande l’attesa intorno alla Nazionale femminile che proverà in Campania a cavalcare l’onda lunga del team allenato da Milena Bertolini ai Mondiali di Francia.

“UNIMOVIES & TV AWARD 2019”: LE UNIVERSIADI SULLO SCHERMO CON LA FICTS

La FICTS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs (presieduta dal Prof. Franco Ascani, IOC Member of Commission for “Culture and Olympic Heritage”) riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico per il quale promuove i valori dello sport attraverso le immagini nei 116 Paesi affiliati alla Federazione, nell’ambito ed in connessione con il “World Ficts Challenge”, Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva, organizza “Unimovies & Tv Award 2019” connesso con la “30^ Summer Universiade Napoli 2019” in programma dal 3 al 14 Luglio a Napoli.

“Unimovies & Tv Award 2019” è aperto a tutti gli operatori del settore (Tv, Cinema e Web) che abbiano prodotto opere e/o trasmissioni televisive - direttamente o indirettamente legate alle Universiadi - dove lo sport si costituisce nelle sue diverse espressioni. Scopo dell’iniziativa è quello di sostenere e promuovere le attività filmmakers attraverso la condivisione delle conoscenze e l’interscambio di contenuti audiovisivi relativi ai Giochi Mondiali Universitari con l’intento di aumentare la visibilità dello sport sul palcoscenico mediatico mondiale.

Per partecipare (iscrizioni gratuite) a “Unimovies & Tv Award 2019”:

- Il Regolamento ufficiale è disponibile su: http://www.fictsfederation.it/rulesuniversiadi.pdf

- La “Scheda d’iscrizione”: http://www.fictsfederation.it/festivalform.doc

Le opere - iscritte in una delle 3 Sezioni competitive “Miglior Opera Televisiva o Cinematografica”, “Premio Unimovies & Tv” e “Miglior Personaggio Televisivo” - saranno valutate da una Giuria Internazionale presieduta dall’On. Manuela Di Centa (Membro d’Onore CIO) e composta da 5 stimate personalità del Cinema, della TV, dei Media, dello Sport e della Cultura.

Le opere iscritte a “Unimovies & Tv Award 2019” saranno proiettate a “Sport Movies & Tv – 37th Milano International Ficts Fest” (www.sportmoviestv.com) Finale di 16 Festival (nei 5 Continenti) in programma a Milano dal 25 al 30 Ottobre 2019 nel seicentesco Palazzo Giureconsulti, nel cuore della città di Milano (Piazza Mercanti, 2 - Piazza Duomo).

All’insegna dello slogan “Ficts Is Culture Through Sport” sono in programma 100 Proiezioni (tra cui 30 Anteprime mondiali ed europee), 4 Mostre, 4 Meeting, 2 Workshop, 2 Conferenze Stampa, 23 Premiazioni di ospiti internazionali, 20 Eventi Collaterali.

L’Auditorium Testori (348 posti) di Palazzo Lombardia (Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano) ospiterà la “Cerimonia di Inaugurazione” (25 Ottobre) e la “Cerimonia di Premiazione” (30 Ottobre) dell’ “Unimovies & Tv Award 2019”.

UNIVERSIADE: AL VIA TUFFI, CALCIO E PALLANUOTO

In anticipo di un giorno rispetto alla Cerimonia di Inaugurazione della 30ma Summer Universiade Napoli 2019, prevista per il 3 luglio, prendono il via domani le prime gare di qualificazione. Si comincia con i tuffi, il calcio e la pallanuoto.

Sette i giorni di gara per i tuffi con le prime fasi che si svolgeranno il 2 e il 3 luglio a partire dalle 10 e le finali dal quattro all’otto Luglio. Qualificazioni e finali si disputeranno nella piscina della Mostra d’Oltremare rimessa a nuovo per l’occasione e restituita all’antico splendore. In totale saranno 116 gli atleti, 62 uomini e 54 donne, che si daranno battaglia dai trampolini.

Sei gli atleti italiani in gara: Andrea Cosoli, Vincenzo Porco, Gabriele Auber, Antonio Volpe, Laura Bilotta, Flavia Pallotta.

Al via anche il calcio. Nel torneo femminile a Salerno (h 18) Italia-Giappone, a Cercola (h 18) Corea del Nord-Canada, a Nocera Inferiore (h 21) Messico-Russia, a Casoria (h 21) Irlanda – Brasile.

Nel torneo maschile a Caserta (h 18) Corea del Sud – Uruguay, a Cava de Tirreni (h 18) Argentina – Russia, a Salerno (h 21) Italia - Messico, a Benevento (h 21) Francia – Sud Africa.

Prime partite di qualificazione anche nei tornei di pallanuoto. Tra i maschi subito in acqua la Russia che a Caserta (h 13.30) sfiderà la Gran Bretagna, sempre a Caserta (h 15.30) USA – Corea del Sud e alle 17.30 Croazia - Australia e a chiudere (h 19.30) Italia - Giappone. Tra le donne a Casoria (13.30) Ungheria – Francia, alle 15.30 Canada – Giappone, alle 17.30 USA – Russia e alle 19.30 Australia – Cina.

UNIVERSIADE: TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER I DISABILI

I diversamente abili che vogliono assistere alla Cerimonia di inaugurazione dell’Universiade il 3 luglio allo Stadio San Paolo possono farlo gratuitamente richiedendo un accredito all’Unione Nazionale Italia Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (U.N.I.T.A.L.S.I.).

Per farlo è necessario chiamare l’Unitalsi sezione Campana allo 081444483 o scrivere una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e richiedere l’accredito. I posti a disposizione sono una settantina di cui 25 riservati alle carrozzine. Quindi 45 marcianti – cioè un disabile in carrozzina più un accompagnatore, più il personale dell’associazione. Per usufruire dell’ingresso gratuito è necessario portare un documento di identità più una fotocopia del decreto di invalidità. L’ingresso gratuito, quindi, è sia per il disabile sia per il suo accompagnatore.

L’appuntamento per quanti avranno precedentemente richiesto l’accredito è alle 19.30 del 3 Luglio davanti all’ingresso 1 dello Stadio San Paolo, dove ci sarà l’accoglienza del personale Unitalsi.

Per usufruire dell’assistenza non è necessario essere iscritti all’Unitalsi.

Oltre alla Cerimonia di inaugurazione, l’Unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali darà assistenza anche ad alcune gare, in base alle richieste pervenute. In questo caso, però, sarà sufficiente ritirare i biglietti direttamente sui singoli campi di gara.