12:22:12 MARCIANISE. Il 19 luglio presso la Piazza Virgilio di Palinuro, avrà luogo un concerto gratuito organizzato dall’associazione P. Virgilio Marone e patrocinato dal Comune di Centola - Palinuro, durante il quale verranno ripercorse le tappe fondamentali che hanno reso la Perla del Cilento la meta più ambita da turisti italiani ed internazionali.

La serata di apertura della VI edizione di Palinuro Med ruoterà attorno all’importante tema del turismo sostenibile. Con le sue 5 Vele Legambiente, Palinuro si fa portavoce da anni di un turismo il cui scopo primario è quello di migliorare costantemente le opportunità per il futuro, preservando al tempo stesso i propri territori e la propria cultura.

Con l’alternarsi di esibizioni canore, recitate e danzate, il direttore artistico del concerto Veronica Di Nocera, farà vivere agli spettatori un vero viaggio nel tempo: partendo da l’Eneide di Virgilio, si arriverà agli anni del Club Méditerranée, raccontando di ciò che ha rappresentato per il turismo di questo paese e di come abbia portato Palinuro ad evolversi negli anni. Il percorso terminerà con i riconoscimenti assegnati alla Perla del Cilento come meta turistica nel 2019.

Durante il concerto del 19 luglio si alterneranno sul palco giovani e talentuosi artisti, come il mezzo soprano Simona Ruisi e la pianista Chiara Corona, entrambe provenienti dall’Accademia Santa Cecilia di Roma, la band romana Lo stretto indispensabile che ripercorrerà i più grandi successi della Disney, il famoso cantante italo-spagnolo Luis Navarro e la stessa Veronica Di Nocera, cantautrice ormai affermata in tutto il Cilento.

Nel corso dell’evento verrà consegnato il premio Palinuro Med, riconoscimento istituito per sottolineare l’impegno di personalità che si sono distinte nella valorizzazione del territorio campano servendosi della propria arte come mezzo privilegiato.

Quest’anno, in Piazza Virgilio, verrà consegnato il primo riconoscimento al poeta Alessandro Tartaglione, che con la sua silloge poetica Semi e germogli nella terra dei fuochi ha illuminato le coscienze individuali e collettive rispetto a una condizione che purtroppo ancora oggi persiste in quella terra che dovrebbe ardere di bellezza.

Il secondo riconoscimento verrà consegnato al dott. Fabio Paolucci che, si impegna da anni nel riportare alla luce la storia e le tradizioni di un vissuto tutto campano attraverso numerosi scritti come Le famiglie campane.Tra storia, genealogie e personaggi illustri.

A chiudere la serata sarà il DJ Set de Le Dune e Il Ciclope, introdotto da Germano Porcaro (organizzatore di eventi) che dal palco presenterà la stagione estiva 2019 e ribadirà l’importante ruolo che queste due realtà rivestono per il turismo di Palinuro. L’evento verrà presentato dalla scrittrice Annachiara Monaco e dal doppiatore Michele Caiafa.

Per il 20 luglio, invece, è prevista una sfilata di moda con abiti del periodo del Club Méditerranée, organizzata dal direttore artistico Lino Miraldi (patron di Miss Universe Campania e Miss Parco del Cilento). Durante il corso della sfilata, le modelle calcheranno la passerella indossando anche copricostumi dell’epoca. Il tutto sarà alternato da esibizioni musicali e si concluderà con un DJ Set.

Palinuro Med rappresenta ormai un punto di riferimento per la cultura di Palinuro e grazie all’intervento di due figure chiave come Veronica Di Nocera e l’Assessore al Turismo Angela Ciccarini, anche quest’anno si riuscirà nell’intento di intrattenere centinaia di turisti che ogni anno prendono parte a questa importante manifestazione culturale.