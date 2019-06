16:58:11 Sono quattro gli azzurri del tennis che prenderanno al torneo della 30^ Summer Universiade Napoli 2019, in programma sui campi del Circolo Tennis e del Lungomare del capoluogo partenopeo, dal 5 al 13 luglio.

Nel torneo femminile ci sono Camilla Abbate - per la seconda volta all’Universiade, dopo l’esordio due anni fa a Taipei, e Natasha Piludu, che di recente si è aggiudicata i campionati nazionali universitari sui campi del Circolo Tennis dell’Aquila. Nel torneo maschile ci sono il napoletano Gian Marco Ortenzi, campione nazionale universitario, e Alessandro Ceppellini. Nel tennis le prime medaglie d’oro nella prima edizione dell’Universiade, a Torino nel 1959, furono vinte dalla Francia nel torneo maschile e dall’Unione Sovietica nel torneo femminile.

Con il susseguirsi delle edizioni i paesi asiatici hanno iniziato a dominare il torneo, come dimostra l’ultima edizione di Taipei, dominata dai padroni di casa. A Napoli 2019 il programma prevede il torneo sia di individuale che di doppio, maschile e femminile, oltre al doppio misto.

TGR CAMPANIA RACCONTA L’UNIVERSIADE E IL TERRITORIO

Grande impegno mediatico-giornalistico per l’Universiade da parte della Tgr Campania. La redazione territoriale Rai di Napoli, ogni giorno, dal 3 al 14 luglio, realizzerà un programma speciale, in diretta su RaiTre, in onda alle 20, con collegamenti da uno studio appositamente allestito nel quartier generale della manifestazione, alla Mostra d’Oltremare.

Gli inviati Rai racconteranno le imprese sportive ma anche i riflessi di questo straordinario evento sul territorio, le curiosità, le questioni dell'inclusione e delle ricadute economiche del turismo sportivo.

Dirette televisive sono previste nelle principali edizioni del Tg regionale, alle 14 e alle 19,35 su RaiTre; dirette radiofoniche sono programmate nei tre Gr regionali, alle 7,18, alle 12,10 e alle 18,30 su RadioUno. Ampio supporto verrà fornito dalla Tgr Campania a Rai Sport, a Rainews24 e ai programmi di tutte le reti e le testate del servizio pubblico per coprire una manifestazione che vede 11.000 accreditati tra dirigenti, tecnici e atleti, in rappresentanza di 128 paesi; oltre 1000 giornalisti; 58 impianti coinvolti in Campania con sedi di assoluto richiamo come la Reggia di Caserta, il Golfo per la Vela, la Piscina Scandone ormai tra le poche in Europa con due vasche “olimpiche”.

Le telecamere Rai della TGR Campania daranno voce a esperti, analisti sportivi e di costume, svelando anche il dietro le quinte dell’evento, con la redazione guidata da Antonello Perillo e coordinata sull’evento da Gianfranco Coppola.

Il CPTV Rai di Napoli assicura risorse fondamentali per la riuscita del programma con tutti i settori produttivi coinvolti, dalle strutture tecniche a quelle organizzative che impiegheranno per due settimane oltre 100 persone.

UNIVERSIADE, TUTTA LA RETE DEI SERVIZI MEDICI PER GLI ACCREDITATI

Gli accreditati alla 30^ Summer Universiade Napoli 2019 potranno contare su un piano di assistenza medica, capillare e gratuito, sia sui campi di gare e di allenamento, sia nei Villaggi Atleti. “Nel Villaggio Atleti della Stazione Marittima di Napoli – spiega il Capo dei servizi medici di Napoli 2019,

Bianca Liccardo - è stato allestito un vero e proprio policlinico con un punto di primo intervento per le emergenze, più una serie di ambulatori specialistici. In caso di necessità, grazie alla collaborazione con il 118 territoriale, sarà predisposto il trasferimento del paziente presso le strutture ospedaliere di competenza.

Lo stesso avviene per gli altri Villaggi: a Caserta, per le visite specialistiche c’è una convenzione con gli ospedali di Sant’Anna e San Sebastiano. A Salerno, con l’ospedale Ruggi d’Aragona. Nei siti di allenamento è prevista sempre la presenza di un’ambulanza, come nei siti di gara, dove però l’assistenza è rafforzata in considerazione della presenza anche del pubblico”.

Il piano sanitario è stato predisposto dal professor Amato de Paulis, Coordinatore generale dell’area medica Napoli 2019, e condiviso dai direttori generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere territoriali, tra cui Antonio Postiglione direttore generale della sanità campana.

Il Rettore dell’Università Federico II, Gaetano Manfredi, insieme agli altri Rettori delle Università partenopee, hanno inoltre fortemente voluto, in sinergia con la Regione Campania, che il piano fosse il più capillare possibile e rispondesse alle esigenze che un evento come l’Universiade richiedono.

“Un attore importante di questo piano – dice de Paulis - è la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia che affianca la struttura commissariale nel fornire le risorse dei servizi sanitari.

Sui campi di allenamento già sono attive più di 50 ambulanze, 70 medici sono dislocati alla Stazione Marittima di Napoli e nei Villaggi Atleti di Caserta e Salerno.

Il personale specialistico che opera nel Villaggio di Napoli è coordinato dal direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria dell’Università Federico II, Vincenzo Viggiani, che ha permesso di usufruire della farmacia del Policlinico, con la distribuzione capillare di farmaci in tutti i Villaggi, del servizio di esecuzione analisi di laboratori, della radiologia e dei servizi specialistici. Con l’inizio delle competizioni – aggiunge – saranno messe in campo risorse umane aggiuntive”.

Il piano sanitario elaborato riguarda anche la sicurezza alimentare. “La Regione Campania – dice Vincenzo Caputo, coordinatore dell’area medica della manifestazione - ha curato moltissimo anche gli aspetti dell’ambiente di vita e di sicurezza alimentare dei partecipanti, predisponendo attraverso un centro regionale sulla ristorazione collettiva una serie di controlli preventivi sugli alimenti, prima e dopo la manifestazione, per garantire il massimo della sicurezza”.

ECCELLENZE REALI: CAPRI INCONTRA L’UNIVERSIADE

L’Universiade approda sull’Isola Azzurra. Il 5 luglio saranno circa cento i delegati in arrivo a Capri da ogni angolo del mondo per “Capri incontra l’Universiade”, evento organizzato da Eccellenze Reali al Grand Hotel Quisisana in onore di Napoli 2019, un’occasione di approfondimento sulla manifestazione sportiva che parte il 3 luglio.

L’iniziativa è stata realizzata in partnership con il Comitato Organizzatore dell’Universiade, con la Regione Campania, con il patrocinio del Comune di Capri che ha istituzionalizzato l’evento e dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi). Presenti all’evento, oltre al sindaco di Capri Marino Lembo, l’assessore allo Sport di Capri Ciro Lembo, anche l’ambassador dell’Universiade, Patrizio Oliva e alcuni membri della squadra di campioni allestita dal Coni Campania per Napoli 2019 come Mauro Sarmiento, Gianni Maddaloni, Franco Porzio, Carmine Tommasone. Nel pomeriggio del 5 luglio, alle 16, alla Sala convegni “Donna Lucia Morgano” al Grand Hotel Quisisana avrà inizio poi il convegno “Turismo Sportivo: quando vince la passione.

I Grandi eventi tra opere, cifre e opportunità”, moderato dal Vice Presidente dell’Ussi, Gianfranco Coppola.

UNIVERSIADE: DA OGGI DISPONIBILE L’APP NAPOLI 2019

Per tutti coloro che vogliono essere sempre aggiornati h24 sull’Universiade è disponibile da oggi anche la nuova App Napoli 2019 scaricabile su Google Play e App Store.

Attraverso l’applicazione sarà possibile avere il countdown dei giorni, leggere tutte le ultime notizie, conoscere le gare in programma, gli orari, gli impianti in cui si svolgeranno e la distanza in chilometri. Disponibile anche la mappa per le direzioni e la possibilità di acquistare i biglietti oltre ai contatti per l’assistenza all’acquisto e i collegamenti diretti per accedere a tutte le pagine social dell’evento.

