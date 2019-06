CASERTA. Lo Sporting Club Juvecaserta Decò comunica di aver perfezionato un accordo di collaborazione con il giocatore Paolo Paci, centro di 208 cm. proveniente dalla Virtus Arechi Salerno Nato a Chivasso (TO) il 5 luglio 1990.

Il nuovo lungo bianconero ha esordito nei campionati senior a Casale Monferrato in Legadue nel biennio 2007/2009.

L'anno successivo ha firmato in serie B con il Valenza prima e, la stagione seguente, con il Cecina.

Il ritorno nella Divisione Nazionale A è avvenuto nel 2011/12 con la Paffoni Omegna dove è rimasto fino al campionato 2013/14. Dopo una stagione a Siena, è tornato in serie in A2 con la maglia della Fileni Jesi nel 2014/15.

Nelle Marche ha disputato anche il campionato 2015/16, mentre l'anno successivo ha firmato prima con il Roseto e, poi, con l'Imola, sempre in A2. Nelle ultime due stagioni ha disputato il campionato di serie B con la maglia della Virtus Arechi Salerno.

In particolare, lo scorso anno ha fatto registrare una media di 10,8 punti a partita in poco più di 23' di utilizzo con un totale di 100 rimbalzi in 18 gare.

«Abbiamo messo un altro tassello nella squadra che stiamo costruendo», commenta coach Nando Gentile. «Paolo – continua il tecnico bianconero - è un lungo dalla stazza fisica importante ed è un giocatore intelligente che saprà certamente contribuire con il suo impegno e la sua tecnica a sviluppare il gioco che abbiamo in mente e, soprattutto, a centrare gli importanti obiettivi che la società intende perseguire nel prossimo campionato di serie B».