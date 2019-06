09:32:11 TRENTOLA DUCENTA. Un complesso piano affaristico e politico emerge dalle pagine dell’ordinanza che ha portato agli arresti domiciliari del sindaco di Trentola Ducenta Andrea Sagliocco.

Nel progetto di Sagliocco c’era anche la candidatura alle regionali del fratello Raffaele così come viene detto esplicitamente in un’intercettazione del 2 novembre 2018 quando il primo cittadino parla con il suo braccio destro Saverio Griffo che gli racconta di un incontro avuta con il vicesindaco Luigi Fabozzi che non è coinvolto nell’inchiesta:

«Gli ho detto... deve essere lui che deve attivarsi su questo – ha spiegato Griffo - noi cosa possiamo fare, il sindaco è lui, deve avere un contatto con qualche consigliere regionale, per avere qualche finanziamento.

Parlavamo di questa... regionale. Io gli ho detto, “senti Luigi, andiamoci io e te a prendere qualche contatto. Andrea, se prende il contatto e domani mattina, non si può più assumere l’impegno che va a prendere, perché lo sappiamo no, se si candida il fratello, ho detto fa una figura di m”».

«Certo», conferma il sindaco.

«Andiamo noi, andiamo noi, voglio dire, che non abbiamo niente da spartire, non è che si candida mio fratello domani mattina».