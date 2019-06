20:24:45 CASERTA. E quando il delegato alla legalità viene nominato “illegalmente”...Sono un uomo di partito, ma prima ancora sono un uomo del Popolo.

Ho deciso di rendere pubblico il mio pensiero giorni fa, consapevole del fatto di essere nella parte della ragione.

Consapevole del fatto che ci sarebbero state reazioni, ma che sarebbero state reazioni di forma ma di nessuna sostanza.

Così in questi giorni le sensazioni che provo nel leggere alcune notizie del Partito Democratico sui vari quotidiani online mi fanno avere i brividi addosso (o’ fridd nguoll) anche a 40 gradi centigradi.

Avventurarsi in sintetiche analisi del voto sulle europee elogiando il risultato ottenuto e dimenticandosi che non siamo riusciti a far eleggere entrambi i nostri due parlamentari uscenti - oltretutto avendo ottenuto la percentuale più bassa di voti come provincia in regione Campania - mi pone di fronte al vero limite del partito.

Proporre poi fantomatiche deleghe, successivamente rinnegate dagli stessi (inconsapevoli) delegati, sono cose onestamente fuori da ogni logica. Faccio un plauso al sindaco De Rosa che, in questo momento storico in cui tutti vogliono un ruolo politico, esce allo scoperto a pochissime ore dalla sua nomina come delegato provinciale alla legalità ed ammette di non essere mai stato consultato; una nomina a questo punto illegale che ci fa avere, mi consentirete la battuta iniziale o il triste ossimoro, il delegato alla legalità nominato “illegalmente”.

Ed ancor di più apprezzo il senso della esternazione del sindaco De Rosa su tale vicenda. Ma non è stato l’unico a ribellarsi, finalmente, a logiche vetuste e lontane anni luce dai principi fondanti un partito che si chiama Democratico.

Infatti anche altri componenti hanno pubblicamente preso le distanze dall’ultima delle notizie del partito, quella delle deleghe assegnate.

Io da giorni (esattamente dal 18 giugno) sto sollevando pubblicamente un problema di ordine culturale all’interno del Partito Democratico e oggi voglio dire, senza ripetermi ulteriormente, che a mio avviso esso ha ancora la possibilità di riprendersi il ruolo che gli spetta e tornare ad essere un partito vero. Ma solo se andrà oltre le sue paure e i suoi limiti, parlando con lealtà e raccontando la realtà delle cose.

E, soprattutto, se saprà parlare ai cittadini dando risposte concrete ed oneste ed abbandonando quella maschera di saccenza e quegli atteggiamenti radical chic che tanto sono distanti dalla veracità dei problemi concreti del Popolo.

L’onestà intellettuale potrebbe cominciare dal dare una risposta alle mie domande, una risposta stavolta diretta e concreta fatta di si o di no. Le ripropongo:

1 - Sei d’accordo che la segreteria provinciale è un elenco di nomi scelto dai capi corrente?

2 - Sei d’accordo che deve finire il nepotismo nel Partito Democratico e che bisogna valorizzare nuove idee e nuove energie?

3 - Sei d’accordo che un Onorevole del Partito Democratico non deve mettere a capo della sua segreteria una persona espressamente schierata con Forza Italia, ma dare possibilità (anche e soprattutto) a meritevoli e operativi ragazzi scelti all'interno dei Giovani Democratici?

4 - Sei d’accordo che le liste per le regionali verranno ratificate dalla direzione provinciale, scelta manco a farlo apposta dai soliti 4/5 nomi (i quali, o parenti dei quali, si candideranno proprio alle stesse Regionali)?

5 - Sei d’accordo che la segreteria non ha proposto un’analisi del voto all’indomani delle europee?

6 - Sei d’accordo, soprattutto, nel creare aree tematiche dove poter far affluire competenze ed energie su argomenti che stanno a cuore alla nostra provincia, quali possono essere la sanità, l’ambiente, il lavoro, le infrastrutture ed iniziare un discorso dei territori tra noi segretari?

Ritengo, sperando di non essere troppo ripetitivo, che solo attraverso un discorso orizzontale il partito potrà ripartire. Aldilà di tutti quelli che possono essere gli incarichi e i ruoli all’interno del partito che in questo momento sono più di autoproclamazione che altro.

Giuseppe Santagata, segretario PD Alife