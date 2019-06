20:48:02 CASERTA. Tante risate, diversi spunti di riflessione e una bella iniziativa che si può considerare un regalo alla città di Caserta: può essere questa la sintesi dell’incontro di ieri pomeriggio presso la biblioteca comunale di via Laviano promosso da CasertaFocus e da Combo (Comitato biblioteca organizzato) nel corso del quale, in una sala pienissima di giovani e non solo, è stato presentato l’ultimo libro degli autori di Lercio.it La storia lercia del mondo.

Partiamo dal regalo per la città, ad annunciarlo è stato il presidente del Comitato per la biblioteca Michele Cozzolino che, dopo i saluti di rito, ha acquistato per il Comitato una copia del libro.

«In occasione di ogni appuntamento che organizzeremo qui in biblioteca acquisteremo un libro – ha sottolineato – tra un anno, doneremo alla biblioteca stessa tutti i libri che abbiamo acquistato per arricchire il patrimonio della stessa con nuove opere.

Questa iniziativa vuole essere il nostro contributo a migliorare la proposta culturale della città».

A dialogare con gli autori Davide Paolino e Mattia Pappalardo il direttore di CasertaFocus Francesco Marino e il consigliere comunale di Caserta Matteo Donisi.

La funzione della satira, la grande differenza con la fake news, cosa c’è dietro Lercio.it, il rapporto con la politica: sono stati questi alcuni dei temi che sono stati affrontati tra battute pungenti e gag esilaranti che hanno reso la discussione piacevole e intrigante.

«La satira attacca il potente – hanno detto gli autori – e quindi capita spesso che ci attribuiscano appartenenze e paternità che, chiaramente non abbiamo».

I due autori hanno raccontato come anche la religione possa essere oggetto di satira leggendo alcuni passaggi del loro libro in cui si fa il verso a famosi passaggi della bibbia.

Significativo il loro rapporto con Amref e con Giobbe Covatta che ha anche scritto o, forse sarebbe più corretto dire, dettato la prefazione del libro.

«Giobbe era in viaggio e ha scritto su un blocchetto il suo pensiero. Lo ha poi letto, arricchendolo di battute e di fuori programma, inviandocelo tramite un messaggio vocale whatsapp – hanno raccontato – da precisare che Giobbe non aveva whatsapp e l’ha scaricata proprio per noi… ».

Soddisfatto il consigliere comunale Donisi.

«A dispetto di quanti dicono il contrario, a Caserta c’è un enorme dinamismo culturale che parte dal basso – ha sottolineato – l’incontro di ieri non è altro che uno dei tanti momenti che i giovani e le diverse associazioni che operano in città promuovono costantemente.

Mi complimento con i ragazzi del comitato per l’ottimo lavoro svolto in una struttura che sono riusciti a riportare a nuova vita».