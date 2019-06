17:46:07 CASERTA. Consigliere Iannucci, dopo la vicenda Penzi, si è dimesso da presidente della commissione lavori pubblici. Qual è il suo giudizio sul progetto di via Falcone?

«Non ho un giudizio… Il problema è proprio quello. Non sono stato messo nelle condizioni, assieme ai colleghi consiglieri di poter avere la mia idea su un’opera impattante sulla città come questa. Più volte, assieme ai colleghi della terza commissione avevamo chiesto di essere informati sui grandi progetti e sulle opere importanti a cui si lavorava per la città di Caserta al fine di dare il nostro contributo nella loro realizzazione. In questo caso, non essendo noi stati coinvolti, è venuto meno il mio ruolo di presidente di commissione e, quindi, ho deciso di dimettermi».

Qual è il prossimo passo?

«Con i colleghi della commissione abbiamo presentato una richiesta di accesso agli atti per capire tutto l’iter del progetto, come nasce, quali erano le esigenze che quindi anni fa portarono alla sua presentazione e che cosa è cambiato rispetto ad allora».

Appena qualche giorno fa si è espresso in maniera lusinghiera sull’operato di Carlo Marino. Le hanno fatto cambiare idea?

«E’ perché? Ritengo che questi tre anni siano stati estremamente positivi per la città di Caserta per i risultati che, comunque, siamo riusciti a portare a casa. In ogni buona famiglia, quando si dialoga e ci si confronta tutto va per il verso giusto, quando ciò non avviene si creano degli equivoci che non mettono, comunque, in discussione il senso della famiglia. Questo è uno dei casi… Il mio comportamento è teso soprattutto a fare in modo che non si verifichino più episodi del genere. Sono tra coloro che ha chiesto la costituzione di un tavolo per discutere del futuro e della piattaforma programmatica da costruire».

Chi deve sedere a questo tavolo alla luce di quello che è successo nell’ultimo consiglio comunale?

«Non posso parlare per gli altri gruppi anche perché non ne conosco le dinamiche. Certo è che, quello che è successo nell’ultimo consiglio comunale non è stato bello per la città. Trasformare il consiglio nella resa dei conti di un gruppo politico non è utile… Mario Russo ha presentato una mozione sui Pon Inclusione all’assessore del suo gruppo politico che ha visto una strenua difesa d’ufficio della consigliera Trovato… Io so solo che c’è un problema politiche sociali serio. Le cooperative non percepiscono soldi da sei mesi, a scanso di equivoci si tratta di fondi regionali ed Inps, e non si sa nulla sulle proroghe dei contratti. Questa incertezza investe un servizio strategico per fasce deboli della cittadinanza che hanno bisogno costante di assistenza. A Mario Russo, con il quale mi sento e mi confronto quotidianamente, dico di rivedere la sua “politica” nell’ottica della lealtà che contraddistingue il nostro rapporto. Le ‘sue risorse politiche’ vengono sfruttate da chi, poi, nei momenti topici lo lascia da solo a combattere e, questo, per lui, non è bello».

Cosa c’è nel futuro prossimo?

«Per ora il mare. Faccio il pendolare tra Caserta e Baia Domizia per portare mio figlio al mare e per seguire i lavori della commissione. Per chiudere il discorso su Mario Russo, nell’augurargli di mettere quella marcia in più nelle sue politiche, voglio dedicare una strofa di una canzone che sto ascoltando che fotografa la sua situazione e che, allo stesso tempo, rappresenta un auspicio. Ciò che uccide te e tutto ciò che hai intorno, dall’uomo che non è padrone del suo giorno. A tutti quelli che inquinano il mio campo mi libererò perché ora sono stanco. Auguri e in bocca al lupo».