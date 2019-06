13:16:53 CASERTA. Lo Sporting Club Juvecaserta Decò comunica di aver acquisito il diritto di tesseramento dell’atleta Dimitri Sousa, guardia/ala di 196 cm. lo scorso anno in forza alla Pallacanestro Agrigento in serie A2.

Il giocatore, di formazione italiana, è in possesso della cittadinanza brasiliana e greca per le origini materne.

Nato a San Paolo di Brasile il 15 novembre 1994, nonostante la giovane età, ha acquisito una notevole esperienza in giro per il mondo. Dopo l'avvio alla pratica cestistica in Brasile, è approdato in Italia nel 2008, a soli 14 anni, nelle fila del Basket Teramo con cui ha disputato il suo primo campionato giovanile, proseguendo, poi, con la Mens Sana Siena dove è rimasto fino al 2013 acquisendo, tra l'altro, la formazione italiana.

Con la maglia della società toscana ha partecipato al Nike International Junior Tournament dell’Eurolega, collezionando anche 4 presenze in Lega A nel campionato 2012/13. Nella stessa stagione ha anche avuto una breve esperienza in serie B con la maglia del Firenze.

Ha partecipato a vari raduni della nazionale brasiliana giovanile ed all’Adidas Nations Camp. Lasciato il nostro paese, ha deciso di vivere una nuova esperienza negli Stati Uniti con il Virginia Wise disputando il campionato NCAA, dove in quattro stagioni ha fatto registrare una media di poco superiore ai 15 punti a partita.

È ritornato in Italia lo scorso anno firmando con l'Agrigento in serie A2, dove in 27 partite ha avuto una media di 7,8 punti a partita e 2,6 rimbalzi in poco meno di 17' di utilizzo.



«Dimitri – commenta coach Gentile – è un giocatore che può ricoprire indifferentemente il ruolo di guardia e di ala e sa ben sfruttare la sua bidimensionalità. Viene a Caserta con grande entusiasmo, ben conoscendo i trascorsi di Oscar nella nostra terra e sono sicuro che potrà darci una grossa mano nel raggiungimento dei risultati che ci siamo prefissati con la società»