18:16:16 AVERSA. Con la proclamazione degli eletti del consiglio comunale, si può dire che si sia definitivamente chiusa la fase elettorale ad Aversa, anche se il sindaco Alfonso Golia, non ha tergiversato un secondo dopo la conquista del ballottaggio, mettendosi subito a lavoro per aprire una stagione politica nuova in città.

Alla cerimonia di questa mattina, erano tutti presenti gli eletti, ad eccezione di Paolo Santulli che, però, aveva annunciato il suo forfait per impegni personali precedentemente assunti.

L’assenza di Santulli dai malpensanti, però, è stata letta come un segnale per la presidenza del consiglio che l’ex deputato si contende con Carmine Palmiero.

Non c’è solo la presidenza del consiglio sull’agenda della fascia tricolore normanna.

Allo stato attuale, infatti, non ci sono nomi ‘chiusi’ per l’esecutivo che sarà di tecnici che non saranno scelti tra le liste.

Alle liste, però, è stato chiesto di fare una rosa di nomi dai quali poter attingere per comporre la squadra migliore.

Una suggestione di queste ore sembra essere quella di avere l’ex senatore Lucio Romano nella sua squadra.

Non è un mistero che l’ex montiamo si sia speso e non poco per Golia e che il neo sindaco abbia grande stima di lui.

Staremo a vedere…