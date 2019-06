13:54:55 Dal 29 giugno in Campania sono operativi quattro nuovi Uffici dell’Agenzia delle Entrate: gli Uffici territoriali Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva.

Ai nuovi uffici sono affidate, in via esclusiva, le competenze relative alla provincia di appartenenza in materia di rimborsi Iva e liquidazione e controllo degli atti pubblici e delle dichiarazioni di successione.

Gli Uffici territoriali Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva hanno sede presso le seguenti Direzioni provinciali:

Direzione Provinciale Indirizzo Codice Ufficio DP Caserta Via Santa Chiara, 44 81100 Caserta TFP DP I Napoli Via Guglielmo Oberdan, 1/3 80134 Napoli TE8 DP II Napoli Piazza Duca degli Abruzzi, 31 80142 Napoli TE9 DP Salerno Via degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno TFQ

Il ricevimento al pubblico è previsto su appuntamento, chiamando il numero 800.90.96.96 (da cellulare 06.9668907) oppure collegandosi al sito internet www.agenziaentrate.gov.it (Contatti e assistenza > Assistenza fiscale > In ufficio) o anche attraverso l’app dell’Agenzia delle Entrate.

Maggiori informazioni e i contatti degli uffici sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate della Campania all’indirizzo https://campania.agenziaentrate.it/