21:21:11 CANCELLO ED ARNONE. Innanzitutto cercherò di spiegare chi è Matilde Maisto e che cosa lei ama fare nella vita. Dico che cosa ama fare perché il suo costante lavoro quotidiano non ha alcun scopo di lucro, lei ha l’hobby della scrittura, della lettura, dell’informazione.

In effetti, iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Campania, ha maturato una lunga esperienza nel campo dei mass-media e dell’informazione.

Dopo aver intrapreso attività autonome e lavorato presso Enti Pubblici, dal 2007 è Direttore Responsabile del periodico online Cancello ed Arnone News.it, testata giornalistica del territorio provinciale casertano e, in particolare, del Basso Volturno.

Da diversi anni (esattamente dieci) ha dato vita ad un sodalizio culturale: “Letteratitudini”, a cui partecipano persone amanti della letteratura, che s’incontrano una volta al mese per affrontare tematiche inerenti poeti, scrittori italiani e stranieri, promuovendo iniziative culturali ed eventi sociali.

Ecco, quindi, da dove ha origine “Dieci anni insieme” il libro scritto dalla Maisto, edito dalla Mediterraneo Editrice, in occasione del decennale del cenacolo letterario.

Ciò che maggiormente colpisce di questa autrice (che per la verità è la mia mamma) é la sua semplicità e schiettezza, lei ritiene di non essere una scrittrice, ma ammette di amare scrivere.

Ha al suo attivo: Ho bisogno di sognare, una raccolta di racconti brevi; Storie… Tante Storie, favole per bambini.

Nel 2018, con la Mediterraneo Editrice, pubblica Dal mio cuore al tuo, una raccolta di poesie e racconti, che ha riscosso un grande successo di pubblico, dove risaltano con forza i sentimenti e le emozioni del cuore.

La famiglia, l’amore, l’amicizia, la religione occupano posti di primo piano nella sua esistenza, serena e felice, al pari della passione verso ogni genere d’espressione artistica.

Ora, sabato prossimo 29 Giugno alle ore 19,00, c’è la presentazione di “Dieci anni insieme”. Per l’occasione sono state invitate tutte le persone che in questi lunghi dieci anni hanno fatto un pezzo di strada insieme con “Letteratitudini”.

Sarà una festa tra amici, dice la Maisto, augurandosi che nessuno manchi all’appello, anche per dimostrare che Cancello ed Arnone è una cittadina dove si cerca di seminare e di far germogliare in ogni cuore il seme della cultura ricordandoci che: ‘Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri’ (Antonio Gramsci)