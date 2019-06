20:44:31 CASERTA. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso contro la nomina a direttore della Reggi di Caserta di Tiziana Maffei.

Nessuna sospensione del verbale del 5 aprile scorso 2019 concernente la "Procedura di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, della Reggia di Caserta e del Parco archeologico di Pompei", nella parte in cui Tiziana Maffei è stata nominata direttrice.

Nell' ordinanza con la quale ha respinto la richiesta del dirigente del Mibac, Antonio Tarasco, il Tar sospende al contempo il processo, dopo che la difesa del ministero "ha allegato in atti la prova dell'avvenuto deposito, in data 20 giugno 2019, del regolamento preventivo di giurisdizione presso la Corte di Cassazione" in merito alla competenza a decidere della questione.