CASERTA. Sarà tutto casertano lo staff tecnico dello Sporting Club Juvecaserta Decò 2019/20. Ad affiancare l'head coach Nando Gentile ed il preparatore fisico Domenico Papa saranno, infatti, altri due tecnici casertani, i riconfermati Fabio Farina e Federico D'Addio.

Fabio Farina è nato a Caserta il 16 febbraio 1985. Dopo l’esperienza da giocatore, ha intrapreso la carriera tecnica nel 2011/12 allenando in serie D la formazione casertana del Koinè prima di assumere l’incarico di terzo allenatore nella Juvecaserta 2012/13.

L’anno successivo è passato al settore femminile assumendo l’incarico di aiuto allenatore a Battipaglia in A2 dove ha conquistato la promozione in A1 ed è rimasto anche nella stagione successiva.

Per due campionati consecutivi è stato capo allenatore in serie C silver a Reggio Calabria. Quindi, la prima esperienza in serie B maschile come assistant coach a Firenze nel 2017/18 prima del ritorno a Caserta la scorsa stagione come primo assistente, sempre in serie B.

Casertano è anche Federico D’Addio, nato a Maddaloni il 13 gennaio 1981. Allenatore nazionale e preparatore fisico di base, ha partecipato al master in relazione e comunicazione didattica nella pallacanestro giovanile.

Dopo varie esperienze da capo allenatore alla guida del Marcianise (serie D e C2) e del Capua (C2), ha debuttato in B2 nel 2011/12 sulla panchina del Giugliano in cui ha occupato anche il ruolo di responsabile del settore giovanile; ruolo, quest’ultimo, che ha assunto l’anno successivo nella Virtus Curti, dove ha tenuto tale posizione fino al 2017/18, quando, con la prima squadra, ha conquistato, con lo stesso sodalizio, la promozione dalla serie D alla serie C silver.

Contemporaneamente, è stato capo allenatore del Cus Caserta in serie D ed assistente allenatore nelle formazioni under16 ed under18 della Juvecaserta. È stato anche head coach della rappresentativa campana nel trofeo delle Regioni.

Dalla scorsa stagione è entrato a far parte dello staff tecnico della prima squadra dello Sporting Club Juvecaserta.