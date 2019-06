21:06:52 MARCIANISE. Apprendiamo delle gravissime notizie in merito ad una procedura di licenziamento che interesserà 350 dipendenti della società Jabil di Marcianise e della relativa mobilitazione indetta dai sindacati dei metalmeccanici del territorio.

Articolo Uno Caserta, nell’esprimere la solidarietà e la vicinanza incondizionata ai lavoratori in lotta, si dichiara estremamente preoccupata per l’attacco frontale e costante che sta subendo l’intero tessuto industriale del Sud d’Italia.

Ci stanno spogliando delle nostre migliori energie produttive e questo, perpetrato dalla Jabil, è l’ennesimo attacco gravissimo a danno della dignità dei lavoratori del nostro territorio.

Si spera che sulla vertenza Jabil venga posta la massima attenzione da parte delle istituzioni e non vengano ripetuti, da parte del governo, gli stessi imperdonabili errori di superficialità commessi nelle vertenze Whirpool e Mercatone Uno.

Il lavoro è sotto attacco e noi di Articolo Uno, con l’impegno dei nostri rappresentanti eletti, sosterremo convintamente tutte le forme di lotta che i lavoratori e le organizzazioni sindacali metteranno in campo.

Facciamo nostre le parole d’ordine rilanciate dal sindacato in occasione della manifestazione unitaria del 22 giugno tenutasi a Reggio Calabria e siamo pronti a sostenere concretamente i dipendenti Jabil nelle loro battaglie per la dignità di un mondo del lavoro che è necessario riparta dal Sud.



Coordinamento Articolo Uno Caserta

"Piena solidarietà e sostegno ai lavoratori della Jabil di Marcianise. L'azienda riveda la scelta unilaterale dei 350 licenziamenti e non penalizza ulteriormente un territorio e lavoratori che hanno già fatto grandi sacrifici negli ultimi anni".

Lo dichiara il presidente della commissione regionale Sanità del Consiglio regionale della Campania Stefano Graziano che annuncia: "La Regione Campania come al solito farà la sua parte nei tavoli ministeriali e non farà mancare il suo sostegno ai lavoratori. Chiederò subito un'audizione in commissione lavoro e attività produttive".

Esprimo la mia forte preoccupazione e il mio grande rammarico per la drammatica svolta delle ultime ore dello stabilimento Jabil di Marcianise. Si tratta di un colpo letale all'apparato produttivo del territorio.

Capisco le argomentazioni del management di Jabil con il quale ho avuto modo più volte di confrontarmi, ma non posso capire le drammatiche ricadute della crisi sulla pelle dei lavoratori. Sono state fatte evidentemente scelte sbagliate, pur in un contesto negativo di mercato. Ho partecipato a numerosi incontri al Ministero dello Sviluppo economico a Roma, ho ascoltato molte chiacchiere e ho visto pochi fatti.

Questa vicenda ci deve far riflettere sulla necessità imprescindibile di riqualificare la manodopera nel sistema industriale casertano ma ci obbliga anche a pretendere una classe datoriale all'altezza della sfida dei tempi.

Auspico vivamente che il ministro Luigi Di Maio sappia ritrovare il bandolo perduto della matassa e che la Jabil punti finalmente sullo stabilimento di Marcianise. Sono fin d'ora al fianco dei lavoratori, pronto a qualsiasi azione di supporto. Non possiamo permetterci costi così alti ed effetti così devastanti, mentre lavoriamo da tempo e con grandi sacrifici per il rilancio dell'area industriale di Marcianise. Non abbiamo bisogno di cinici tagliatori di teste.

#orgogliomarcianise

#alfiancodichilavora