Il consigliere comunale di Maddaloni Positiva Angelo Tenneriello ha presentato una mozione per impegnare la giunta De Filippo a realizzare un impianto di compostaggio in città così come prevede il piano regionale dei rifiuti.

Ecco il testo della mozione:

Al Presidente del Consiglio

del Comune di Maddaloni

MOZIONE ai sensi dell’art. 66 del “Regolamento per la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari”.

Oggetto: REALIZZAZIONE SITO DI COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI MADDALONI

Il sottoscritto Consigliere Comunale, Angelo Tenneriello, presenta la seguente mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio comunale sulla materia in oggetto.

PREMESSO CHE

Il piano rifiuti regionale 2010/2013 prevedeva la realizzazione di 11 impianti di compostaggio;

Su undici impianti di compostaggio previsti in Regione Campania ve ne sono solo due;

La Regione Campania è riuscita in 15 anni a passare dall’8% (2002) ad oltre il 50% (2017) di raccolta differenziata, tra le prime 5 Regioni Italiane, ma l’inadeguata dotazione di impianti di trattamento della frazione organica fa sì che il 95% della stessa venga trasferito fuori Regione con enormi costi a carico dell’ente e conseguentemente a carico dei cittadini;

IlConsiglio regionale della Campania, in data 10 luglio 2018, ha approvato la legge per la semplificazione dei poteri straordinari concessi alla Regione per la realizzazione degli impianti di compostaggio per i rifiuti urbani;

L’Italia è stata multata dall’Europa per la cattiva gestione dei rifiuti in Campania, nel Luglio 2015, e da allora paga 120.000 euro al giorno, cifra che va ad aggravare la situazione che si ripercuote inevitabilmente sulle tasse di ogni singolo cittadino;

Il procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania, dott. Michele Oricchio, si è soffermato più volte sui ritardi nella costruzione degli impianti di compostaggio in Campania;

La mancanza in Campania di impianti di compostaggio – in questi si trasformano in concime le frazioni organiche dei rifiuti solidi urbani (FORSU) – si configura come un chiaro esempio di cattiva gestione del ciclo dei rifiuti e delle risorse derivanti da un ottimale ciclo di raccolta differenziata.

La percentuale di materiale inviato al compostaggio in Italia si aggira intorno al 20% (dati 2015), nella media europea, ma sussiste un forte squilibrio fra nord (al di sopra della media europea) e sud (molto al di sotto). In Campania, addirittura, nel 2015 sono state trattate solo 24.840 tonnellate contro 4.129.000 dell’intera Italia: un misero 0,6%

LETTA

La dichiarazione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca sulla tecnologia del trattamento a freddo dei rifiuti, di seguito riportata: “sono impianti che fanno una lavorazione a freddo, sono i più ecologici d'Italia, bisogna superare il residuo ideologismo che ci fa perdere tempo. Per il resto non abbiamo perso un minuto rispetto all'obiettivo di realizzare 15 impianti compostaggio”.

TENUTO CONTO CHE

Impianti di compostaggio non determinano rischi per la salute dei cittadini. Si tratta, infatti di impianti che trattano umido, scarti di cucina e di giardino, ed in cui il processo di trasformazione avviene a 70° C.

CONSIDERATO CHE

La realizzazione di un sito di compostaggio potrebbe avere enormi vantaggi economici ed occupazionali per il Comune di Maddaloni con eventuale riduzione della Tassa Comunale dei Rifiuti a carico dei cittadini.

Tutto ciò premesso, accertato, preso atto e ritenuto

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

a verificare se sussistono le condizioni per allocare un impianto di compostaggio a Maddaloni, come previsto dal Piano rifiuti regionale, di cui in premessa.

Maddaloni, 23/06/2019

Il consigliere comunale

Dott. Angelo Tenneriello