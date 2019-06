12:30:44 Con l’avvicinarsi della data di inizio della XXX Summer Universiade, o Olimpiade Universitaria, manifestazione sportiva, seconda solo ai Giochi Olimpici per importanza, multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo, interviene il consigliere provinciale Francesco Paolino delegato all’evento, Turismo, Sport e Cultura.

«Ho pochi dubbi sul successo della manifestazione – afferma Paolino -. Invito tutti i cittadini casertani a partecipare, con entusiasmo ed orgoglio; il legame che tale evento potrà creare con il tessuto urbano del territorio che lo ospita, sarà una vera occasione di rilancio.

E’ stato un processo lungo ma un grande evento internazionale, soprattutto se sportivo come le Universiadi, è in grado di creare unione, entusiasmo, emozioni irripetibili. È in grado di posticipare la crisi economica, di far scoprire la vocazione culturale della città di Caserta e della sua bellissima provincia.

Per questo invito tutti a non perdere questa opportunità incredibile di rigenerazione e di crescita, di affetto e di pace. L’esposizione mediatica sarà ampia e globale, non ‘disuniamoci’, dobbiamo saper valorizzare e sfruttare appieno tale chance, per tutti noi e per tutti coloro che visiteranno il nostro territorio.

Un grazie all’impegno di tutti ‘Noi Casertani’ e al grande lavoro svolto in pochi mesi da tutti gli addetti ai lavori, saranno giornate importanti in cui si definisce il futuro, un futuro che per Caserta non può prescindere dal suo rilancio turistico, culturale e sportivo.

Caserta farà sicuramente la sua parte, sarà come sempre ospitale ed accogliente, i Casertani saranno un modello di benvenuto e sapranno dare una spinta propulsiva ai progetti in programma.

Dio benedica i Giochi Olimpici Universitari 2019 e buon evento a tutti i Casertani».