09:12:31 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Francesco Fiore, segretario cittadino Pd, oggi tra i suoi iscritti c'è un "tesserato di lusso": Camilla Sgambato è in segreteria nazionale...

«Una soddisfazione importante per noi, figlia del percorso in cui il circolo di Santa Maria ha creduto con convinzione: quello che è partito nell'avventura al seguito dell'ex ministro Andrea Orlando e che ci ha portati a essere i primi e più ferventi sostenitori della candidatura di Nicola Zingaretti. Oggi Camilla Sgambato occupa un ruolo di rilevanza che le riconosce i suoi meriti e il suo valore. È la prima volta che una casertana occupa quella posizione. Sono sicuro che farà bene».

A proposito di partito: è stato tra i protagonisti del tentativo di costruire una segreteria provinciale scelta dai coordinatori di circolo, poi il progetto è naufragato sulla nascita della segreteria di Cimmino. Come sta il Pd in provincia di Caserta?

«Sopravvive seguendo le vecchie logiche, quelle che con il tentativo di rivolta dal basso dei segretari avevamo provato a disinnescare. Il partito provinciale è fermo: non sono state date le deleghe della segreteria, non è stata convocata la direzione e il PD provinciale è ostaggio di 2-3 persone. Insomma, bene sicuramente non va».

Pochi giorni fa scriveva parole simili il segretario cittadino di Alife...

«Ho molto apprezzato le sue dichiarazioni e sono un'ulteriore conferma del fatto che avevamo intuito la strada giusta da percorrere. Forse mi ha un po' meravigliato la tardività di queste sue riflessioni, avrebbe potuto svolgere un ruolo maggiormente da protagonista proprio nella vicenda precongressuale di questa provincia ma va bene così, forse i tempi non erano maturi».

Parliamo della città: siete impegnati in una forte opposizione alla maggioranza di Mirra, in cosa a parer vostro questo sindaco sta deludendo i sammaritani?

«Innanzitutto credo che in città non ci sia una percezione di sicurezza e vivibilità. Noi ci stiamo caratterizzando per una forte battaglia sulla gestione dei lavori pubblici. È allucinante ciò che è successo sul Corso in via De Michele, non si può tenere una strada in ostaggio per anni perché non si è in grado di chiudere un cantiere in tempi ragionevoli. Per non parlare dei danni che tutto ciò ha creato ai commercianti».

Si avvicinano le Regionali, chiederete una candidatura come Pd di Santa Maria?

«È presto per dirlo, non abbiamo ancora iniziato la discussione sulle prossime regionali. La affronteremo nei prossimi mesi, ora siamo concentrati sui temi della città».