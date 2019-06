19:13:49 CASAPESENNA. In Casapesenna, i carabinieri del Comando Stazione di San Cipriano D’Aversa hanno tratto in arresto, per detenzione abusiva di armi, Vincenzo Iannone 59 anni del posto. I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato una pistola a tamburo “Webley e Scott modello MK II cal 38”, caricata con nr. 5 proiettili marca “Fiocchi” cal. 380 ed ulteriori 6 proiettili sfusi a palla unica marca “Norma” cal 357 magnum.

L’arma è stata rinvenuta nel bracciolo ribaltabile del sedile posteriore dell’autovettura Mercedes mod. E350, in uso all’arrestato, parcheggiata nel cortile dell’abitazione dell’arrestato. Quanto rinvenuto ed illegalmente detenuto è stato sottoposto a sequestro.

IANNONE Vincenzo è stato sottoposto agli AA.DD. presso la propria abitazione.