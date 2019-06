21:48:16 Nonostante la splendida giornata di sole, che ha spinto molti a cercare refrigerio nelle località balneari, sono stati tanti gli aversani che ieri hanno raggiunto il gazebo che il Movimento 5 Stelle ha organizzato, presso l'Arco dell'Annunziata, per ringraziarli dei 2524 voti avuti.

Per l'occasione il portavoce al Consiglio Comunale eletto Roberto Romano ha ribadito la necessità di un continuo confronto con i cittadini affinchè questi diventino sempre di più "protagonisti" nel territorio.

"Non a caso - ha dichiarato Romano - da settembre in poi predisporremo, tra gli attivisti, una turnazione per far si che in determinati giorni della settimana la nostra sede possa essere a disposizione dei residenti per raccogliere segnalazioni che, dopo essere state vagliate, saranno trasformate in mozioni o interrogazioni".

Il portavoce ha inoltre anticipato ai presenti che, sempre da settembre, alcuni candidati per il M5S alle ultime elezioni saranno identificati come referenti nelle varie zone di Aversa in modo da creare punti di riferimento "rionali" e, di conseguenza, una maggiore e migliore presenza sul territorio.

Prima del brindisi conclusivo Romano, dopo aver fatto gli auguri alla nuova amministrazione, ha ribadito che il M5S si porrà, come è nel suo spirito, in modo collaborativo appoggiando le proposte che riterrà valide per la città ed i cittadini ma non farà sconti a nessuno qualora dovesse ravvisare provvedimenti scorretti o mancanza di rispetto per le promesse fatte e scritte nel programma elettorale.

"Vi aspettiamo - e così ha concluso - nella nostra sede di via Magenta ad Aversa; io e gli attivisti siamo a vostra disposizione per il bene della nostra amata città".