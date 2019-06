11:43:43 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Assessore Nicola Leone, il punto sui lavori pubblici: a che stiamo con strade e scuole?

«Se non avremo intoppi, e lavoriamo per non averne, dovremmo essere pronti a partire con le prime 12 strade già nel mese di settembre. L'obiettivo, entro la fine della consiliatura, è quello di rifare 40 strade della città».

E sono tante?

«Consideri che solitamente ogni amministrazione comunale riusciva a rifarne a stento quattro o cinque... È sicuramente un obiettivo ambizioso».

E sulle scuole? Anche a Santa Maria c'è il problema di adeguare gli istituti...

«Entro un anno riapriremo la Principe di Piemonte, una vittoria storica per questa città. Intanto stiamo lavorando per far partire i cantieri in altre due scuole sammaritane... Non è poco, se questa amministrazione riuscisse a essere riconfermata anche per un eventuale secondo mandato potremmo certamente rimettere mano a tutte le scuole della città».

E poi? Cos'altro bolle in pentola?

«Siamo i primi ad essere intervenuti nel rione IACP una zona della città abbandonata da anni. Ancora più straordinario è il tentativo, che certamente andrà in porto, di realizzare l'allaccio idrico al carcere di Santa Maria Capua Vetere, una mancanza vergognosa che la città si trascina avanti fin dalla realizzazione dell'Istituto. Tutti interventi che stiamo faticosamente programmando e seguendo passo dopo passo sapendo di lavorare in un settore difficilissimo, peraltro con delle grosse difficoltà ereditate dal passato».

Che difficoltà?

«Quando siamo arrivati il settore lavori pubblici praticamente non esisteva, abbiamo dovuto ricostruirlo nel morale, nel funzionamento e, talvolta, anche nella ricerca di figure professionali».

Matteo Donisi