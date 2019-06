09:28:13 Paura davanti alla scuola media De Filippo all’interno della Saint Gobain.

Un ragazzino è stato investito mentre attraversava la strada prima di entrare in classe.

Non è chiara la dinamica dell’incidente: sul posto sono intervenuti i volontari del 118 per dare soccorso al ragazzino che è stato circondato dai suoi compagni preoccupato per le sue condizioni di salute.

Come sempre succede, il giovane era con i suoi amici prima di entrare in classe per sostenere la prova d’esame.

Ulteriori sviluppi a breve quando si conosceranno le condizioni del giovane e si capirà esattamente la dinamica dell’incidente.