17:37:54 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Venerdì 14 e Sabato 15 giugno si rinnova l’appuntamento con l’ottava edizione de ‘La Città sotto la Città’. Quest’anno l’evento mette in risalto la città all’epoca della corte dei D’Angiò.

Nel 1278 nella Torre di S. Erasmo, attuale sede del Museo Archeologico, nasceva Roberto d'Angiò che nel successivo 1279 veniva battezzato nell’attuale Duomo. Oltre agli eventi che variano ogni fine settimana, ricordiamo che dal 1 al 30 giugno, presso il Teatro Garibaldi dalle ore 17:00 alle ore 20:00 c’è l’esposizione permanente della collezione di arte contemporanea “Mithra Sol Invictus” nel foyer del Teatro Garibaldi. Il programma del prossimo weekend. Venerdì 14 giugno: I Culti Orientali di Capua Antica Ore 16.00 - 17.30: Visite guidate al Mitreo, previa prenotazione Ore 18.00 - 19.30: Museo Archeologico dell’Antica Capua | Workshop anteprima della mostra “I culti a Capua Vetere: dall’oriente all’occidente” a cura del Polo Museale della Campania, con il Dipartimento di Lettere e Beni culturali DiLBeC Università degli studi della Campania con visita narrante a cura di Rosanna Salati. In occasione dell’evento visite guidate, previa prenotazione*, al Museo. A seguire degustazione, in abiti storici, delle pietanze del tempo. Sabato 15 giugno: Il Culto Mariano in città Ore 17.00: Museo Archeologico dell’Antica Capua | Inaugurazione mostra “I culti a Capua Vetere: dall’oriente all’occidente” a cura del Polo Museale della Campania, in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Beni culturali DiLBeC Università degli studi della Campania, Università Jean Monnet, Università degli Studi del Molise. In occasione dell’evento visite guidate, previa prenotazione*, al Museo. A seguire degustazione, in abiti storici, delle pietanze del tempo. Inaugurazione dell’iscrizione dedicata a Roberto D’Angiò realizzata a cura di Archeoclub Santa Maria Capua Vetere. Ore 17.00: Visite guidate al Duomo, Chiesa di Santa Maria Maggiore, San Simmaco Vescovo e ai cimiteri delle cappelle: San Francesco e della Morte. Ore 17.30: Visite guidate alla Chiesa della Madonna delle Grazie. Ore 18.30: Corteo storico da piazza Bovio a piazza Matteotti: “Alla corte di Roberto: Petrarca e Boccaccio” con la partecipazione straordinaria di Mariano Rigillo. A seguire spettacolo degli sbandieratori e degustazione di prodotti tipici. Prossimi appuntamenti venerdì 21 e sabato 22 con Giancarlo Giannini e Marco Zurzolo.