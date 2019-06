22:10:10 SUCCIVO. Colpo nella notte alla pizzeria Lioniello, il noto locale del campione della pizza che si trova in via Murelle a Succivo.

Ignoti hanno fatto irruzione nel locale causando non pochi danni.

Scosso lo staff che racconta il proprio stato d’animo.

«Quello che è successo stanotte ci ha sconvolti – hanno spiegato - Chiunque ci segue sa quanto impegno abbiamo messo per costruire questo nostro sogno: prima dell’apertura, con tutto il tempo impiegato a progettare e ideare tutto, fin nei minimi dettagli; e dopo, perfezionandoci giorno dopo giorno, lavorando ore e ore senza fermarsi, per migliorarci così da poter offrire un servizio degno di tutti voi, dei nostri clienti.



Ciò che ci rattrista non è tanto il pensiero dell’incasso che ci è stato sottratto (che contribuisce a pagare tutti i nostri dipendenti e sostenere le spese di gestione), quanto la pochezza d'animo di chi ha messo in atto questo colpo basso: per gli autori del furto, infatti, in questo momento ciò che provo non è odio, ma perlopiù COMPASSIONE.



Pizza, per noi, significa infatti PASSIONE, AMORE, CONDIVISIONE…tutti valori decisamente sconosciuti a queste persone, che preferiscono attaccare chi quotidianamente si impegna in prima persona, col sudore della propria fronte, piuttosto che impegnarsi per cercare di migliorare il territorio in cui vive.



E se non puoi migliorare qualcosa, allora cosa fai? LA DISTRUGGI.

Per questo non posso che provare compassione per voi.



La prossima volta, vi invito a passare in pizzeria di giorno, per sedervi a un nostro tavolo e godervi una delle nostre pizze: può essere che in questo modo riuscirete a provare, anche solo per un attimo, un momento di piacere, invece del solito rancore e della voglia di distruggere le cose belle di cui siete ricoperti».